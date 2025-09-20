Caos en los aeropuertos europeos por un ciberataque: Bruselas cancela la mitad de sus vuelos para el domingo

Jornada de caos en los aeropuertos europeos, después de que un ciberataque durante la noche del viernes afectase a una de las empresas proveedoras de los sistemas de facturación y embarque, causando retrasos y cancelaciones en aeródromos como el de Bruselas, Berlín o el de Heathrow, en Londres, a lo largo de la mañana.

Ante este problema, el aeropuerto internacional de Bruselas se ha visto obligado a cancelar la mitad de sus vuelos programados para este domingo 21 de septiembre tras el tras el ciberataque ocurrido durante la noche del viernes contra su proveedor de servicios de facturación y embarque.

Durante todo el sábado, cientos de personas formaron largas colas en los mostradores de facturación y muchos otros permanecieron a la espera de noticias de sus vuelos.

El incidente, que todavía no ha sido solventado, ha causado graves disrupciones para los 35.000 pasajeros que planeaban viajar este sábado desde la capital belga.

Las operaciones de check-in y embarque tuvieron que hacerse de manera manual, lo que originó largas colas en los mostradores. Además, el aeropuerto ha pedido a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos con salida el domingo para evitar largos tiempos de espera y cancelaciones de última hora, según informaron medios belgas.

Este sábado se cancelaron al menos nueve vuelos, mientras que cuatro han sido desviados a otros aeropuertos y otros quince han sufrido retrasos de una hora o más.

Marta González, una pasajera de un vuelo a Madrid con Air Europa, dijo a EFE que acudió al aeropuerto tras recibir un correo de la aerolínea en el que se le informaba de la incidencia pero no de la cancelación del vuelo.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto le dijeron que todos los vuelos a Madrid habían sido cancelados y que no había posibilidad de reubicación hasta el martes.

"El lunes tengo que ir a trabajar y todavía no sabemos qué hacer", dijo, añadiendo que ni la aerolínea ni el aeropuerto le ofrecían por el momento una solución.

El medio belga VRT News informó que la empresa estadounidense Collins Aerospace fue atacada por un programa dañino que bloqueó los datos de los servidores de la empresa por los que los atacantes exigen ahora un rescate.

"Estamos trabajando activamente en una solución para poder ofrecer a nuestros clientes la funcionalidad completa lo antes posible", declaró la empresa.

El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, también se vio afectado por un ciberataque el viernes por la noche que generó tiempos de espera más largos en la facturación y el embarque, así como retrasos.

Del mismo modo, el aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, también informó este sábado que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida.

Por otra parte, el aeropuerto de Dublín tuvo que ser evacuado durante algunas horas como de medida de precaución tras recibir un aviso sobre un equipaje de avión "preocupante"

"Esta tarde del sábado 20 de septiembre de 2025, la Garda Síochána respondió a un informe sobre un equipaje de avión preocupante en el Aeropuerto de Dublín", indicó por escrito un portavoz de la Policía irlandesa.

"Tras un examen preliminar en el lugar, el equipaje fue contenido y se consideró seguro para su traslado desde la T2 a una ubicación alternativa que no afectaría las operaciones del aeropuerto", agregó.

La Garda detalló que, como medida de precaución, se evacuó la Terminal 2 del aeropuerto dublinés y se restringió el tráfico que accedía al recinto durante alrededor de dos horas.

Del mismo modo, las autoridades confirmaron que solicitaron la asistencia del Equipo de Desactivación de Artefactos Explosivos (EOD) de las Fuerzas de Defensa irlandesas, que realizaron una examinación adicional y reafirmaron el equipaje como seguro.

La fuente policial indicó que la Garda continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

A las 13:50 hora local (12:50 GMT), el Aeropuerto de Dublín confirmó la reapertura de la Terminal 2 y la reanudación de los vuelos, aunque advirtió de posibles "interrupciones temporales" a lo largo del día.

Igualmente, imágenes en redes sociales mostraron cómo miles de personas aguardaban esta mañana en el exterior del complejo aeroportuario mientras se realizaban las pesquisas pertinentes.