Un influencer y un profesor acaban su debate a puñetazos tras discutir sobre la muerte de Charlie Kirk

La reunión escolar en Maine terminó en violencia física tras una acalorada discusión entre el influencer Tim Bodnar y el consejero Andrew Funaro, en medio de acusaciones ideológicas y tensión política

Diego Real
La reunión de la Unidad Escolar Regional 67 en Maine se convirtió en un escenario de confrontación política y física cuando Tim Bodnar, influencer conservador conocido como Truth Slinger, interrumpió deliberadamente el debate sobre la suspensión de un profesor, generando una atmósfera cargada de tensión.

La presidenta del consejo, Dianne Buck, intentó sin éxito mantener el orden, golpeando repetidamente su mazo mientras Bodnar desafiaba los procedimientos establecidos y acusaba al distrito escolar de permitir “propaganda comunista” en las aulas.

El momento más crítico llegó cuando Andrew Funaro, miembro del consejo escolar, increpó a Bodnar por buscar protagonismo mediático. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico, con Funaro golpeando el teléfono móvil del influencer y amenazándolo directamente. La intervención policial fue necesaria para separar a los implicados y poner fin a una reunión que había perdido todo vestigio de profesionalismo.

Bodnar compartió el incidente en sus redes sociales, presentándolo como un triunfo personal, acompañado de una retórica religiosa y confrontacional que resonó entre sus seguidores. Su narrativa reforzó el tono polarizado del evento, mientras que el consejo escolar evitó hacer declaraciones públicas inmediatas.

Este episodio refleja la profunda polarización política que atraviesa Estados Unidos, donde incluso espacios institucionales como los consejos escolares se han transformado en arenas de confrontación ideológica, alejándose del diálogo constructivo.

