De celebración a tragedia familiar: arrestan a un chico de 15 años tras matar a tiros a tres familiares en un cumpleaños

Un adolescente de 15 años ha sumergido a Lillington, Carolina del Norte en EE UU, en el dolor más profundo este 12 de agosto. En un acto de inexplicable crueldad, el joven acabó con la vida de tres miembros de su propia familia: su tío Danny Richards, su tía Sabrina Richards y su abuela Clara Richards.

Las autoridades han revelado que el joven fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, un cargo de intento de asesinato y otro de agresión con arma mortal. La muerte posterior de Clara en el hospital podría elevar los cargos a un tercer asesinato en primer grado. La escalofriante secuencia de eventos habría ocurrido durante el cumpleaños de Sabrina, transformando lo que debía ser un día de alegría en una pesadilla de violencia. A las 17 horas, un niño de 10 años, testigo inocente de la tragedia, ha sido quien ha realizado la llamada de emergencia que alertaría a las autoridades.

El suceso ha conmocionado a la comunidad

Las víctimas, Danny y Sabrina Richards, eran veteranos respetados del Ejército de los Estados Unidos. Danny, un sargento mayor retirado, había dedicado su vida al servicio militar y posteriormente al ministerio religioso como pastor principal de la Genesis Grace Ministry en Fayetteville. La pareja, conocida por su generosidad, había acogido al adolescente con la esperanza de ofrecerle una vida mejor. Según Emery Carter, amigo cercano, habían intentado guiarlo con sabiduría y disciplina, lo que hace este desenlace aún más desgarrador.

Las autoridades localizaron al sospechoso cerca de las 20 horas, después de encontrar su camioneta abandonada en las proximidades de la carretera estatal NC 87 que conecta con el estado de Virginia. Finalmente, ha sido hallado en un bosque cercano y arrestado.

La comunidad de Lillington se encuentra conmocionada. Danny y Sabrina no solo eran recordados por su servicio militar, sino por su profundo compromiso con ayudar a otros. Mientras el caso continúa su curso legal, los investigadores buscan comprender los motivos que llevaron a un adolescente a cometer un acto tan atroz contra su propia familia.