China trabaja en un nuevo 'superportaaviones' nuclear con el que busca desafiar al USS Gerald R. Ford

Estados Unidos y China se encuentran inmersos en una intensa carrera armamentística, cada vez más centrada en el dominio naval, con la que buscan asegurarse una ventaja en un futuro incierto. En este contexto, el gigante asiático habría dado un paso significativo con el inicio de la construcción de un nuevo 'superportaaviones' de propulsión nuclear, que tiene el potencial de rivalizar con el emblemático USS Gerald R. Ford de la Armada de los Estados Unidos.

Aunque Pekín aún no ha revelado detalles oficiales sobre el proyecto, ha sido la cadena NBC News la que ha obtenido imágenes satelitales y testimonios de analistas que, tras analizarlas, confirmaron que la embarcación se está construyendo en un astillero en la ciudad china de Dalian, al noreste del país. En caso de completarse, este proyecto representaría el avance más ambicioso de la flota china hasta la fecha.

Así sería el nuevo portaaviones

Según el informe de NBC, las imágenes revelan que este portaaviones tendría la capacidad de lanzar aviones de combate desde cuatro puntos diferentes de su cubierta, una característica nunca antes vista en la flota china. De acuerdo con los analistas, esta disposición sugiere que se trata de un portaaviones de tipo 04, lo que implica que estaría impulsado por un reactor nuclear y que podría superar el tamaño del Fujian, uno de los buques más grandes y avanzados de China hasta el momento, que cuenta con un desplazamiento de 80.000 toneladas.

No obstante, los analistas precisan que lo que se puede ver en las imágenes no se trata de la embarcación definitiva, sino un prototipo, algo que de acuerdo con el investigador del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación, Seth Hosfrod, es común en la forma de proceder de Pekín, que suele construir secciones experimentales antes de seguir adelante con su construcción.

Inspirado en el USS Gerald R. Ford

Los expertos señalan que este nuevo portaaviones chino parece estar inspirado en el USS Gerald R. Ford (CVN-78), uno de los portaaviones más avanzados de la Armada de Estados Unidos. El USS Gerald R. Ford fue diseñado en parte para reemplazar a los portaaviones de clase Nimitz y es el primer portaaviones del mundo equipado con un sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves (EMALS). Este sistema permite un control más preciso de la velocidad en el lanzamiento, asegurando una aceleración más uniforme, tanto a altas como a bajas velocidades, gracias a sus dos reactores nucleares A1B.