Condenado un hombre que estafó casi tres millones haciéndose pasar por Justin Bieber y otros famosos

Un hombre de 42 años de Texas que responde al nombre de Terence Morris ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por conspiración de fraude postal y electrónico y usurpación de identidad con agravantes. Morris se hizo pasar por Justin Bieber y otros artistas a fin de estafar a fans e inversores.

El estafador, natural de Missouri City, colaboró con Blake Kelly, otro hombre de 37 años, que residía en Los Ángeles. Kelly se declaró culpable el 9 de enero de este año, y Morris admitió su culpabilidad el 13 de febrero. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, ambos falsificaron sus firmas para vender contratos de conciertos falsos.

Estafaron unos 2,7 millones de euros a sus víctimas. La estafa comenzó en diciembre de 2019, cuando convencieron a una víctima, identificada como J.R., para que desembolsara más de 1,2 millones de euros en un falso festival de música con Justin Bieber, Billie Eilish y Post Malone. La víctima pagó los fondos entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Según los documentos judiciales, Morris y Kelly falsificaron contratos de artistas e incluso montaron una videollamada con un cómplice que se hizo pasar por el cantante canadiense.

Morris también creó cuentas de correo electrónico falsas para que pareciera que los artistas les habían enviado directamente a él y a Kelly los contratos firmados. Cuando los verdaderos artistas se enteraron de la estafa, sus abogados enviaron cartas de cese y desistimiento. Sin embargo, Morris continuó con sus prácticas engañosas y estafó medio millón de euros a otra víctima, A.M., utilizando las mismas tácticas. Incluso se reunió con otra víctima, identificada como W.P., en diciembre del año pasado, tras su detención inicial.

«En otro caso separado, pero relacionado, en noviembre de 2021, Morris se reunió con la víctima M.P y recibió un cheque de caja de 350.000 dólares a nombre de J.B. (Justin Bieber) en nombre de las víctimas N.V. y J.F.», recoge el escrito de la Fiscalía. «La pérdida total por fraude del esquema de fraude de artistas musicales de Morris se acerca a los 3.000.000 de dólares.

Kelly recibió una pena de prisión más leve, de 13 meses, por su participación en la estafa, según el portal Need To Know. La investigación fue llevada a cabo por la Oficina de Campo de Miami del FBI y los abogados de la acusación Joan Silverstein y Roger Cruz.