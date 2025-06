Las cuatro claves del sorprendente ataque aéreo ucraniano contra la flota de bombarderos estratégicos rusos

Ucrania ha vuelto a asombrar al mundo. Un ataque coordinado con 117 drones de pequeño tamaño destruyeron decenas de aviones de guerra rusos el pasado domingo en una operación planificada durante un año y medio. La llamada "operación telaraña", que dejó inutilizados bombarderos estratégicos, fue supervisada por altos mandos militares y de inteligencia ucranianos e incluso por el propio presidente Volodímir Zelenski, quien ha dicho que la operación "pasará a los libros de historia".

Los ataques ucranianos impactaron sobre cuatro aeródromos militares rusos, incluyendo la base aérea de Olenya, cerca de Múrmansk, y la base aérea de Belaya, en el oblast (región) de Irkutsk. La particularidad de esta operación es que los drones ucranianos no volaron desde Ucrania sino que fueron transportados en camiones cerca de los objetivos y lanzados a poca distancia en territorio ruso.

Según algunos analistas, la escuadra de drones ucranianos, cuyo valor se estima en unos cuantos miles de dólares, podría haber causado daños a Rusia por valor de 2.000 millones de dólares.

1. Camiones camuflados en suelo ruso

La infiltración se realizó usando camiones que entraron en territorio ruso que supuestamente transportaban casas de madera, pero que en realidad escondían drones armados. En el interior de los vehículos había estructuras de madera camufladas como plataformas o palés. Dentro se ocultaban bóvedas con techos móviles y sistemas de activación remota con los aviones no tripulados. Los drones (FPV y cuadricópteros) fueron transportados por separado y ensamblados in situ en suelo ruso. Los conductores de los camiones aparentemente no sabían qué transportaban, una táctica ya empleada por Ucrania en ataques como el del Puente de Crimea. Algunos de los conductores fueron reclutados con falsos pretextos con instrucciones para detenerse cerca de objetivos militares clave.

2. Lanzamiento sincronizado

Activados con inteligencia artificial, los drones despegaron en enjambre y destruyeron varios aviones rusos. Su pequeño tamaño dificultó su detección por los sistemas de defensa aérea como los S-300, S-400 o Pantsir. Las defensas rusas no contaban con armas cinéticas de corto alcance, interferencia electrónica, ni sistemas láser, dejando las bases prácticamente indefensas .La operación, dicen los expertos militares ucranianos, explotó fallos en la logística y la corrupción dentro de las fuerzas rusas, logrando ataques precisos con recursos mínimos.

3. Control híbrido: operadores humanos más IA

Algunos drones fueron supuestamente controlados por operadores ucranianos mediante conexión satelital o usando la red móvil rusa. Otros podrían haber operado en modo autónomo, gracias a una IA entrenada en laboratorios de aviación en Ucrania, con capacidad de reconocer, clasificar y atacar aeronaves de alto valor.

4. Coordinación múltiple y simultánea

El ataque ocurrió en varias bases a la vez, lo que demuestra una sincronización sin precedentes. También se habría atacado la base naval de Severomorsk, importante enclave de submarinos nucleares rusos, afectando potencialmente dos elementos de la tríada nuclear rusa: aviación y marina.

¿Cómo es el bombardero Tu-95?

Ucrania afirma que fueron destruidos 41 aviones, lo que equivaldría a un tercio de la aviación estratégica rusa. Aunque esa cifra no está clara, el daño confirmado es considerable y afecta especialmente a los bombarderos estratégicos Tu-95MS, Tu-22M3 y posiblemente Tu-160. La flota rusa de bombarderos estratégicos contaba al inicio de la guerra con cincuenta Tu-95MS, sesenta Tu-22M3 y doce Tu-160. Estos bombarderos son los que más se han utilizado en la guerra.

Los Tu-95 son aviones de la era soviética, que volaron por primera vez en 1952. El problema para Moscú es que no pueden reemplazarse fácilmente ya que sus líneas de producción cerraron hace décadas. Inicialmente se utilizó para transportar bombas nucleares, pero desde entonces ha evolucionado para lanzar misiles de crucero.

Cada avión puede transportar 16 misiles de crucero, ya sean los Kh-55/Kh-555 o los más recientes misiles de crucero aéreos Kh-101 y Kh-102. Al igual que el antiguo B-52 estadounidense, sigue siendo un elemento fundamental de la defensa rusa.

Qué dice Rusia

El alto mando ruso debió de estar tan conmocionado como los estadounidenses en 1941 cuando los ucranianos lanzaron el ataque sorpresa. Rusia ha confirmado ciertos ataques, aunque no ha especificado el número de aeronaves destruidas. Algunos conductores de camiones sospechosos fueron arrestados y uno de ellos posiblemente se suicidó o fue asesinado durante el operativo.