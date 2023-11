La curiosa solución para evitar el aburrimiento en las carreteras de Australia

En el extenso territorio australiano, donde la monotonía de las carreteras puede desafiar la paciencia de cualquier conductor, los habitantes locales han encontrado una ingeniosa manera de combatir el aburrimiento en el asfalto. La española @martaregistrada, residente en Australia, ha compartido en TikTok su experiencia viviendo en un país donde las carreteras parecen extenderse hacia el infinito sin ofrecer mucho para distraer la atención.

Marta destaca la falta de puntos de interés en las carreteras australianas: "No hay una triste gasolinera, no hay un club de carretera, no hay un poste de la luz". Ante esta realidad aparentemente desoladora, los conductores han ideado una solución creativa para enfrentar el tedio en la carretera: jugar al trivial. En lugar de sucumbir al cansancio y al aburrimiento, los conductores participan en trivials diseñados para mantener sus mentes activas y evitar quedarse dormidos al volante.

La joven española destaca con humor la imposibilidad de jugar al clásico 'veo veo', ya que en las extensas carreteras australianas "no hay absolutamente nada que ver". Los conductores se enfrentan a kilómetros y kilómetros de "nada". No obstante, el ingenio australiano ha dado lugar a un juego que combate la fatiga en la carretera. Marta explica que, al encontrarse con señales que indican "zona de fatiga", los conductores se sumergen en un trivial que ofrece preguntas para mantener sus mentes activas, con una respuesta que se revela unos metros más adelante.

Aunque esta peculiar solución puede parecer inusual, ha encontrado aceptación entre los conductores australianos que recorren las interminables carreteras del país.