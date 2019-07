Daesh elabora un “catecismo” para neófitos: “El todopoderoso está con nosotros”

El cibercalifato, la rama mediática de Daesh, ha diseñado varios programas de captación para los musulmanes, que van de más a menos en el mensaje que ofrecen, al principio lleno de “paz” y con todo tipo de justificaciones (siempre en nombre de Alá) para el terrorismo que practican.

La captación, a través de redes sociales, se inicia con una serie de páginas, en las que se insertan imágenes bucólicas, como puestas de sol, flores, niños felices...

Si el receptor muestra afinidad, el captador le redirecciona a otras páginas en las que ya se insertan imágenes de guerra y, si llega el caso, instrucciones para convertirse en actores “lobos” solitarios, fabricar explosivos caseros, atentados con cuchillo, camión o automóvil, etcétera.

En una de las primeras páginas, las menos radicales, que ha conocido LA RAZÓN, se incluye un cuestionario (por supuesto con las respuestas ya formuladas y dirigidas) para demostrar la bondades de Daesh.

El cuestionario y sus respuestas dicen, en síntesis, lo siguiente:

1 - Se decía que los soldados del Estado Islámico eran extremistas porque cortaban la cabeza de sus enemigos. No se acepta la afirmación porque viene de los que no creen en el Islam.

2 - Se dijo que son criminales porque están matando a sus enemigos. El Todopoderoso (recomendó atacarlos) por encima del cuello y venció a todos.

3 - Se dice que son excesivos porque cortan las manos. El Todopoderoso (dijo) que al ladrón se les cortaran las manos como un castigo.

4 -Se dijo que son fanáticos porque azotan al adúltero y a los que beben vino. El Todopoderoso (dijo) que a la adúltera y el adúltero, a cada uno de ellos se les den cien latigazos (aunque como es sabido, después son lapidados).

5 - Se dijo que eran terroristas porque no luchan contra sus enemigos peleando. El Todopoderoso dispuso que utilicen la fuerza que puedan contra los están aterrorizando; y son enemigos de Dios.

6 - Se dijo que son asesinos y enemigos del Islam. El Todopoderoso dispuso la recompensa para aquellos que luchan por Alá y su Mensajero; y contra los que buscan la corrupción en la tierra.

7 - Se dijo que quemaron al piloto de la alianza (por el piloto jordano Muaz Kasabeh, de 26 años, de la influyente tribu Al Kasabeh). Todos saben que el piloto y sus semejantes queman a nuestros niños y nuestra gente y destruyen nuestras ciudades para complacer a los Estados Unidos. Si los castiga, ellos serán castigados, como él (piloto) ha sido castigado.

8 - Se dijo que no representan al Islam. El Todopoderoso dijo: Aquellos que no juzgan por lo que Allah ha revelado son aquellos que no son creyentes

9 - Se decía que eran “kharijitas” (en árabe, “los que se separaron". Fueron la primera rama que se formó en el Islam durante el cisma de 655 a 661 entre Ali y Moawiya sobre quién debería ser el califa). Entonces, ¿cuáles son las características de la gente del Islam?, ¿los que se llaman sus gobernantes y sus ejércitos (y se dedican) a promover procesos en los tribunales internacionales y en el Consejo de Segurida, protegiendo a las iglesias y protegiendo a los judíos?. Responde que sí, si eres sincero: ¿estás en sus filas?. Tú no puedes ser un apóstata.

El asesinato del piloto jordano, cuando las autoridades de este país se habían plegado a las exigencias de los yihadistas de Daesh, para liberar a uno de sus terroristas preso, marcó un antes y un después en la guerra contra el Estado Islámico. Ese día, los de Bagdhadi estaban iniciando el camino de su derrota territorial, lo que ha conducido a practicar la actual guerra subversiva de “desgaste” y “expansión”.