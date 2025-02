Un delincuente albanés evita la deportación del Reino Unido por unos nuggets de pollo

Un delincuente albanés llamado Klevis Disha ha podido evitar la deportación a su país en parte porque su hijo no come nuggets de pollo extranjeros. El tribunal de inmigración dictaminó que sería “excesivamente duro” que el niño de 10 años se viera obligado a trasladarse a Albania con su padre debido a su sensibilidad hacia la comida.

El único ejemplo que se proporcionó al tribunal fue su desagrado por el “tipo de nuggets de pollo que se venden en el extranjero”. Como resultado, el juez aceptó la apelación del padre contra la deportación por violar su derecho a la vida familiar en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), citando el impacto que su expulsión podría tener en su hijo.

El caso, revelado este lunes por The Telegraph, se encuentra entre un récord de 34.169 apelaciones de asilo pendientes. La cifra representa un aumento de cinco veces en dos años respecto de las 6.386 apelaciones pendientes de 2022.

Los recursos legales, en gran medida por motivos de derechos humanos, amenazan con frenar los esfuerzos del Gobierno laborista para acelerar la expulsión de miles de inmigrantes sin derecho a permanecer en el Reino Unido. Todo en pleno auge de Reform UK, el partido del populista Nigel Farage, que se sitúa ahora liderando las encuestas, superando tanto a conservadores como a los laboristas, lo que preocupa al premier Keir Starmer.

Es más, su Ejecutivo ha lanzado una campaña para contrarrestar las afirmaciones de que Reino Unido es blanda con los inmigrantes anunciando los resultados de una ofensiva contra los trabajadores en situación ilegal. Los datos publicados este lunes muestran que el mes pasado hubo 609 arrestos por trabajo ilegal, un 73 por ciento más que en enero de 2024, y un aumento del 48 por ciento en las redadas, de 556 a 828.

En el caso concreto del albanés Klevis Disha, de 39 años, llegó al Reino Unido ilegalmente en febrero de 2001 cuando tenía 15 años y no estaba acompañado. Usó un nombre falso y afirmó falsamente haber nacido en la ex Yugoslavia. Aunque su solicitud de asilo fue rechazada, consiguió la ciudadanía británica en 2007 tras obtener un permiso excepcional para permanecer en el país y, posteriormente, un permiso indefinido para permanecer en el país.

En 2006 conoció a su pareja, otra albanesa que había obtenido la ciudadanía británica, con la que tuvo dos hijas y un hijo. Sin embargo, en septiembre de 2017 fue encarcelado durante dos años tras ser descubierto con 250.000 libras en efectivo, que se sabe que son producto de un delito.

La entonces ministra de Interior, Dame Priti Patel, del Gobierno conservador, ordenó que lo deportaran a Albania y lo despojaran de su ciudadanía británica, ya que la había adquirido mediante engaños.

Disha apeló y fue respaldado por un juez de un tribunal de inmigración de nivel inferior. El juez dictaminó que sería “excesivamente severo” que su hijo de 10 años, conocido simplemente como C, permaneciera en el Reino Unido y fuera separado de su padre, o que se lo obligara a ir con él a Albania. El caso se centró en las necesidades “adicionales” de C, que estaban respaldadas únicamente por la evidencia de un psicólogo educativo en formación para el que, según señaló el tribunal, no se había proporcionado ningún CV, así como por la evidencia de un vecino y un amigo de la familia.

Se le dijo al tribunal que no había un diagnóstico formal de necesidades educativas especiales para el niño, pero que tenía un plan educativo para abordar su “regulación emocional, independencia, lectura y escritura”.

Los abogados de Disha dijeron que las necesidades de C, cuya primera lengua era el albanés, también incluían “dificultades sensoriales” con algunas prendas, como los calcetines en particular, y ciertos tipos de alimentos, lo que significaba que se paralizaba y “se negaba a hacer nada”.

La apelación de Disha fue aceptada. Sin embargo, un juez del tribunal superior no estuvo de acuerdo con la evaluación de que sus necesidades adicionales no podrían ser satisfechas si era devuelto a Albania.

El juez, David Merrigan, dijo que el único ejemplo de por qué el niño no podía ir a Albania era que “no come el tipo de nuggets de pollo que se pueden conseguir en el extranjero”. “No estamos convencidos de que la adición de este único ejemplo se acerque al nivel de dureza para que un juez razonable lo considere ‘indebidamente’”, dijo.

Remitió el caso para que lo volviera a escuchar un juez diferente en un tribunal inferior para que decidiera la “única cuestión” de si las consecuencias de la deportación serían indebidamente duras para el niño de 10 años. El caso está en curso.

Un portavoz del ministerio del Interior dijo: “Los ciudadanos extranjeros que cometen crímenes atroces no deben tener ninguna duda de que haremos todo lo posible para asegurarnos de que no estén libres en las calles, incluida la expulsión del Reino Unido lo antes posible. Desde las elecciones, hemos expulsado a 2.580 delincuentes extranjeros, un 23 por ciento más que en el mismo período de los doce meses anteriores”.