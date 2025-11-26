Denuncian la presencia de un buque en Tánger Med con "mercancías peligrosas" destino a Israel

El movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en Marruecos ha anunciado que el carguero danés "Maersk Denver" ha atracado en el puerto de Tánger Med y descargó varios contenedores que incluían containers clasificados como "carga peligrosa". Los contenedores serán transferidos a otro barco, el "Maersk Norfolk", que se dirigirá directamente al puerto de Haifa.

Según The Ditch, plataforma especializada en el seguimiento de envíos marítimos, indican que el "Maersk Denver" transporta tres contenedores que incluyen piezas para los aviones de combate estadounidenses F-35, fabricados por Lockheed Martin, materiales sujetos a la Ley de Control del Comercio de Armas (ITAR). Según el movimiento, esto hace que la naturaleza del envío sea "claramente militar".