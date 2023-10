Ya han pasado las primeras 48 horas desde el asalto sin precedentes por parte de Hamás. Es el mayor ataque lanzado contra Israel en las últimas décadas. Los fallecidos se cuentan en centenares. Con aún decenas de personas secuestradas y desaparecidas, preguntamos al experto Guy Ziv por las claves de este golpe sin precedentes. Ziv, profesor adjunto en el Departamento de Política Exterior y Seguridad Globalde la Escuela de Servicio Internacional de la American University, asegura que "no se trató sólo de un fracaso de los servicios de inteligencia, también del liderazgo político".

¿Cómo ha podido Hamás rearmarse y lanzar esta operación por aire, mar y tierra, también con miles de cohetes?

Ha sido una gran sorpresa que ha pillado a los israelíes completamente desprevenidos. ¿Cómo una superpotencia regional, con el armamento y las capacidades tecnológicas más avanzadas, no detecta una gran operación militar de un grupo terrorista a lo largo de la frontera sur que estaba claramente planeada desde hacía tiempo? Es un desastre sin paliativos, posiblemente el mayor desastre de la historia de Israel y sin duda el mayor desde la Guerra del Yom Kippur, que tuvo lugar hace exactamente 50 años.

¿Qué significa este ataque para el Gobierno israelí? ¿Es un fracaso de las agencias de Inteligencia y seguridad?

No se trató sólo de un gran fracaso de los servicios de inteligencia, sino también de un fracaso del liderazgo político. Este desastre se produjo bajo la vigilancia de Netanyahu. El impulso de su gobierno a una revisión judicial que debilitaría al Tribunal Supremo a pesar de la oposición generalizada de la opinión pública provocó un grave deterioro de la cohesión en la sociedad israelí y dentro de las FDI, lo que a su vez perjudicó la preparación operativa de las FDI. Los enemigos de Israel, desde Irán en el este hasta Hizbulá en el norte, pasando por Hamás y la Yihad Islámica en el sur, han percibido claramente esta debilidad y obviamente desean explotarla. El Gobierno también tenía docenas de brigadas de las FDI vigilando a los colonos en Cisjordania, mientras ignoraba lo que ocurría al sur de la frontera.

Durante el asalto, los militantes de Hamás incluso tomaron rehenes. ¿Qué ocurrirá con estas personas secuestradas?

No está claro cuántos rehenes tomaron ni cuál será su destino. Lo que está claro es que Hamás no distingue a los civiles de los soldados. Lo que hemos visto no han sido sólo militares, sino familias enteras con niños tomadas como rehenes. Hemos visto cómo asesinaban a sangre fría a residentes de un moshav (un pueblo cooperativo de agricultores). Hay hombres, mujeres y niños desaparecidos. La inhumanidad es realmente indescriptible.

Tras la declaración de guerra, ¿qué ocurrirá con el control de Hamás sobre Gaza?

Es probable que la guerra provoque más muertes y destrucción. No será fácil para Israel destruir el ala militar de Hamás, pero éste es claramente el objetivo. Nos esperan semanas difíciles, eso seguro.