Testigo directo desde la frontera con Gaza: “Suenan ametralladoras y bombazos... No sabemos qué está pasando”

En plena madrugada, un estruendo rompió la calma que se respiraba en el kibutz de Mefalsim, en la frontera con Gaza y al sur de la ciudad israelí de Sderot. Las familias estaban durmiendo, de cámping, en una tradición que realizan anualmente los residentes de este kibutz hasta que se desató el atroz ataque por parte del brazo armado de Hamás, las brigadas de Al Qasam, desde la Franja de Gaza. De momento, ya van más de 40 muertos y centenares de heridos.

“No tenemos electricidad, no tenemos señal, ni nada”, explica la mexicana Galia Sopher desde el búnker del kibutz de Mesalfim, quien avisa que está a punto de quedarse sin batería. “Estamos en el cuarto seguro, en el miclat, del kibutz, desde las 6:30 de la mañana más o menos”, cuenta Sopher.

La mexicana asegura que se han despertado “con bombazos, con sonidos horribles”. Su marido estaba en casa, no pasó la noche con ellas en el cámping, pero en cuanto sonaron las alarmas fue a buscarlas. “Vinieron a recogernos con los autos y traernos a nuestras casas”, recuerda. “Llevamos aquí desde entonces”.

Sopher confiesa preocupada que “no sabemos qué está pasando, no tenemos electricidad, no tenemos señal, no tenemos nada”.

“Sólo escuchamos, que hay muchos, suenan como ametralladoras y bombazos y alertas y, obviamente, mis hijas se están volviendo locas aquí adentro. tenemos aquí la ventana cerrada”, asevera.

A la luz de las velas, Sopher espera que esta pesadilla se acabe pronto.