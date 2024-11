Detectan drones no identificados sobrevolando tres bases aéreas de Estados Unidos en Reino Unido

Varios drones no identificados han sobrevolado tres bases que la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene en Reino Unido. Los dispositivos habrían sido detectados entre el miércoles y el sábado de la semana pasada, y según han confirmado fuentes militares, variaban tanto en modelo como en tamaño.

Las bases afectadas han sido Lakenheath, Mildenhall y Feltwell, al noreste de Londres, y en total habrían sido descubiertos entre cinco y seis drones. Un representante de las Fuerzas Aéreas estadounidenses ha aclarado que no se han registrado daños: "Ninguna de las incursiones afectó a los residentes de la base, ni a la infraestructura crítica", aunque no han querido especificar si se tomaron medidas de defensa contra los drones "para proteger la seguridad operativa".

Descartan la recopilación de información sensible

Los funcionarios de Defensa de Estados Unidos ya han abierto una investigación en la que tratarán de determinar el origen de las aeronaves no tripuladas, aunque como recoge la 'CNN', no parecen corresponderse con drones de aficionados. La fuerza aérea también ha desvelado que fluctuaban en tamaño y configuración. De igual manera, descartan que hayan podido recopilar información sensible. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa de Reino Unido afirman tomar "las amenazas en serio", así como "mantener medidas sólidas en los sitios de defensa".

Un dron logra escapar tras espiar al HMS Queen Elizabeth

Este no ha sido el único movimiento sospechoso relacionado con drones que ha trascendido en los últimos días. El diario alemán 'Bild', ha publicado que el pasado 22 de noviembre el conocido portaaviones británico HMS Queen Elizabeth, fue objeto de vigilancia, también por un dron no identificado.

El buque se encontraba próximo al puerto de Hamburgo, cuando detectaron un objeto aéreo que parecía estar siguiéndole. Las autoridades han atribuido su presencia a un posible acto de espionaje, tratando de neutralizarle, aunque sin éxito. 'Bild' apunta a que finalmente el dron desapareció en una zona cercana a la terminal de Tollerort, parcialmente controlada desde hace un año por una empresa china.

Drones más efectivos

Los avistamientos de drones cada vez resultan más comunes, no obstante, su identificación a menudo está probando ser un reto. En un contexto geopolítico de creciente tensión, algunos analistas han señalado a Rusia y China como las potencias que podrían estar detrás de estas misiones, que tendrían el objetivo de obtener información sobre las capacidades y operatividad de las bases de la OTAN y otros actores occidentales.

En los últimos años, tanto Rusia como China han potenciado significativamente sus capacidades en drones y tecnología no tripulada, integrando inteligencia artificial y sistemas de vigilancia avanzados para ampliar el alcance y la efectividad de estos dispositivos. Este tipo de operaciones no solo desafía las defensas tradicionales, también recalca la urgencia de reforzar la ciberseguridad y las estrategias de guerra electrónica frente a estas nuevas amenazas