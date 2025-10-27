Detenido un inmigrante ilegal que había logrado plaza de Policía en Chicago

Las autoridades de inmigración (ICE) de Chicago han arrestado a un inmigrante indocumentado de Montenegro que recientemente había prestado juramento como agente de policía en Hanover Park, un suburbio de la ciudad. Los agentes identificaron a Radule Bojovic como una persona que se quedó más tiempo del permitido por su visa B-2 y debía abandonar el país antes del 31 de marzo de 2015. Estuvo más de 10 años sin autorización.

“Los inmigrantes indocumentados tienen prohibido poseer armas de fuego, punto final”, declaró Sam Olson, director de la Oficina Local de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Chicago. “Este es el segundo caso conocido en los últimos meses en el que un departamento de policía local contrata a un indocumentado y le entrega ilegalmente un arma de fuego mientras estaba de servicio, violando la ley federal. Es alarmante cómo las jurisdicciones locales continúan ignorando la ley federal en detrimento de sus comunidades”.

Al ser arrestado, Bojovic presentó su identificación de empleado, confirmando que es agente del Departamento de Policía de Hanover Park. Como extranjero residente ilegalmente en Estados Unidos, los agentes del ICE le arrestaron inmediatamente.