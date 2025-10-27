Un aliado de Estados Unidos quiere contrarrestar a China en el mar y ya sabe cómo hacerlo: con este moderno submarino

Aunque no se espera su entrega a la Armada surcoreana hasta finales de 2027, Corea del Sur ya ha puesto en el agua el arma con la que pretende redefinir el equilibrio naval en Asia. Se trata del Jang Yeong-sil (SS-087), un nuevo submarino de ataque de 3.600 toneladas que, una vez superado su periodo de pruebas, se convertirá en una pieza clave de la estrategia militar de Seúl en una de las regiones más tensas del planeta.

De hecho, este movimiento de Seúl responde directamente a la necesidad de contrarrestar la influencia militar china en el Indopacífico. La botadura del sumergible no es una simple modernización de la flota, sino una declaración de intenciones orientada a consolidar su soberanía marítima y a proyectar una capacidad de disuasión creíble frente a la expansión de Pekín. Esta estrategia se vuelve aún más crucial ante el continuo crecimiento de la flota china, que incluye el desarrollo de nuevos portaaviones diseñados para consolidar su dominio marítimo.

Por si fuera poco, el proyecto representa un hito para la industria militar del país asiático, tal y como han publicado en Interesting Engineering. El Jang Yeong-sil ha sido desarrollado con tecnología propia en su totalidad, un logro que subraya la ambición de Corea del Sur por alcanzar una mayor autonomía estratégica y posicionarse como un actor relevante en el competitivo mercado de la alta tecnología de defensa. Este esfuerzo por la soberanía tecnológica es una respuesta directa a la carrera armamentística en la región, donde potencias como China ya desarrollan potentes armas láser con capacidad antisatélite.

Un arsenal flotante diseñado para el sigilo

Bajo esta premisa, los astilleros de Hanwha Ocean han construido una plataforma de combate formidable. El Jang Yeong-sil es la nave principal de su clase, la Changbogo-III Batch-II, y con sus casi 89 metros de eslora, está diseñado para operar con un nivel de discreción muy elevado gracias a su sistema de propulsión diésel-eléctrico.

Asimismo, sus capacidades ofensivas le otorgan una proyección de fuerza considerable. El submarino no solo está equipado con sensores de última generación y una mejorada "invisibilidad" acústica, sino que su principal baza son sus misiles de crucero con capacidad de ataque a tierra. Este armamento le permite amenazar objetivos a cientos de kilómetros de distancia, ampliando drásticamente su radio de acción. Dicha capacidad es fundamental para la disuasión en la península, especialmente ante las constantes provocaciones del régimen de Kim Jong-un y la presentación de nuevos misiles balísticos cada vez más sofisticados.

Con todo, el camino para su entrada en servicio es aún largo. La botadura es solo el primer paso, ya que el buque debe someterse ahora a un riguroso periodo de pruebas en el mar. Durante los próximos años se verificará el funcionamiento de todos sus sistemas para certificar que cumple con las exigentes especificaciones de diseño antes de su entrega formal a la Armada.