Detenidos siete inmigrantes por una salvaje violación a una niña de 13 años en presencia de su novio

Una salvaje violación de una menor de edad ha sacudido a los habitantes de la región italiana de Catania, en Sicilia, donde una niña de 13 años fue violada el pasado 30 de enero en Villa Bellini por una banda de siete jóvenes egipcios, que ya han sido detenidos y puestos bajo custodia policial. La adolescente y su novio, quien fue obligado a presenciar la violencia, fueron grabados en secreto por la manada mientras paseaban por el parque y después atacados. Las autoridades creen que puede haber varios videos sobre este episodio de violencia.

La pareja intentó escapar pero los acosadores no les dejaron. Para intentar disuadirles, los novios ofrecieron a los atacantes todo lo que tenían consigo, incluidos los móviles. Pero el grupo no se rindió y siguió adelante. Luego, uno de los jóvenes arrastró a la menor al baño del parque propinando patadas, empujones y amenazas de muerte al joven de 17 años que estaba con ella. "Para, por favor no hagas eso", dijo la niña ante el primer violador, según un testimonio recogido por la prensa italiana. "Dos de ellos me violaron mientras otros miraban y sujetaban a mi novio. Les supliqué que parasen, que no me hicieran daño porque nunca antes había tenido relaciones sexuales". Pero los ruegos de la adolescente no fueron escuchados. Mientras algunos sujetaban al novio, otros dos la violaban y el resto miraba la escena.

Cuatro de los detenidos son adultos. El juez de instrucción ordenó prisión para tres, mientras que para el cuarto -el testigo que informó sobre la identidad de los otros- está bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico.

La prensa italiana asegura que los siete miembros del grupo llegaron a Italia de forma irregular y que fueron internados en centros de integración para menores.