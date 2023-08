El dilema de los aspirantes republicanos ante la tercera imputación de Donald Trump

Donald Trump se mantiene invencible a pesar de su paso por la corte de Washington este jueves. Las encuestas lo mantienen a la cabeza de la carrera primaria republicana, y el aprovecha la ola. ¨Necesito una acusación más para asegurar mi elección¨, publicaba desafiante en su propia red social el expresidente poco antes de la lectura de los nuevos cargos en relación con el asalto al Capitolio.

Una vez más, su partido cierra filas en torno a un líder no consensuado oficialmente, pero al que la gran mayoría del ´Gold Old Party´, (GOP, por sus siglas en inglés - Gran Partido Viejo) rinde pleitesía. El exmandatario sigue moviendo masas, y nadie quiere perder el apoyo de los seguidores más fieles.

Según la última encuesta de "The New York Times" y Siena College, el 71% de los republicanos del GOP apunta a Trump como el candidato perfecto para enfrentarse al demócrata Joe Biden en las elecciones del 2024. La mayoría coinciden en que las acusaciones legales contra el exmandatario denotan tintes políticos, una tesis que apoyan incluso sus propios competidores.

Qué opinan los candidatos republicanos de su mayor contrincante, Donald Trump:

Ron DeSantis, gobernador de estado de Florida, 17 puntos de apoyo.

El gobernador de Florida, eñ republicano Ron DeSantis Alberto Pezzali AP

Es el mayor rival que enfrenta Donald Trump en las primarias republicanas, pero el gobernador floridano coincide con el expresidente asegurando que un juicio justo en la capital es imposible. ¨Washington D.C. es un pantano y es injusto tener que comparecer ante un jurado que refleja mentalidad de pantano¨, publicaba el pasado miércoles DeSantis en la red social X (hasta ahora conocida como Twitter). DeSantis navega entre dos aguas poco apacibles. Por un lado, denuncia ¨una militarización de las fuerzas del orden federales¨ contra su rival. Por otro, y con la boca más pequeña, también critica las acciones de su oponente, dice que ¨no se ha comportado bien¨ pero ¨no merece ser procesado¨.

Mike Pence, exvicepresidente de EE UU durante el mandato de Donald Trump, cuenta con un tímido 3% de apoyo.

El exvicepresidente de EE UU Mike Pence Elise Amendola AP

Testigo directo de la última causa judicial de Trump relacionada con el asalto al Capitolio. Su campaña ha sabido aprovechar la respuesta del exmandatario cuando Pence se negó a participar en el presunto complot para anular las elecciones del 2020, ¨eres demasiado honesto¨. Pence se mantuvo fiel a su jefe durante los 4 años en la Casa Blanca, sin titubear a la hora de apoyar a su jefe en momentos críticos e impopulares. Incluso luchó para no tener que declarar en los tribunales contra él, pero su paciencia se agotó el 6 de enero del 2021. ¨Nuestro país es más importante que un solo hombre¨, igual que ¨nuestra Constitución es más importante que la carrera de cualquier hombre¨, dijo en un comunicado tras conocerse la última acusación de Donald Trump. Ahora vende la imagen de candidato ¨honesto¨ que mira por el bien común.

Tim Scott, senador por Carolina del Sur, 3% de apoyo.

El senador republicano por Carolina del Sur Tim Scott EUROPAPRESS

Se suma a los que defienden que la acusación contra Trump en Nueva York fue ¨una parodia¨ y que estamos ante otro ¨juicio político¨. Sin embargo, se refiere a la investigación de los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, como ¨un caso serio, con acusaciones serias¨. Su apariencia juvenil y su perfil de republicano genérico afroamericano son cualidades potentes, pero no tanto para llamar la atención de Trump. Entre ambos candidatos no ha habido casi enfrentamientos verbales públicos o privados. Trump no lo ve como un rival importante y raramente lo menciona. Scott se mantiene cauto y no se enfrenta al ganador de las encuestas, por lo que pueda pasar en el 2024.

Nikki Haley, ex representante de EE UU ante Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur. 3% de apoyo.

Nikki Haley, ex embajadora de EE.UU, durante su discurso en la Convención Nacional Republicana KEVIN LAMARQUE Reuters

La única mujer en la carrera republicana. Tras anunciar su candidatura dejó claro que apoyará a Trump si finalmente es elegido para enfrentarse a Joe Biden en las elecciones presidenciales. Haley también ha dicho que está dispuesta a ¨perdonar a Trump¨, pero si las acusaciones de los documentos clasificados son ciertas, afirma, el exmandatario ¨fue increíblemente imprudente con nuestra seguridad nacional¨. Como la mayoría de los candidatos, navega entre dos aguas, por si acaso su contrincante sale ganador. La republicana acusa a la fiscalía de haberse ¨extralimitado¨ y usar ¨un doble rasero, en una política de vendetta¨.

Vivek Ramaswamy, empresario estadounidense, 2%.

Si hay un candidato que defienda a Trump, ese es Ramaswamy. En ocasiones incluso parece que el empresario ya ha asumido su derrota y solo quiere ganar puntos con el expresidente para que lo considere en caso de que finalmente salga ganador. El empresario incluso ha demandado al Departamento de Justicia por su actuación en lo referente a Trump y ha presentado una nueva solicitud de registros que le permita acceder a más detalles sobre las recientes acusaciones contra el exmandatario. ¨Mi objetivo al presentar esta demanda es finalmente entregar responsabilidad y transparencia¨, dijo en un comunicado que compartió su campana.

Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey que también se suma al 2% de apoyo.

Ucrania.- El candidato a las primarias republicanas Chris Christie se reúne por sorpresa con Zelenski en Kiev EUROPAPRESS

Es quien más ha aprovechado el impacto que deberían suponer tres acusaciones penales en un candidato electoral. Toda su campaña va orientada a mostrar a los votantes que Donald Trump ¨está acusado por su escandalosa conducta¨. Christie es el único que ha expresado públicamente lo que muchos critican en silencio, que los republicanos que defienden las acciones del exmandatario durante el asalto al Capitolio ¨tienen miedo a Donald Trump¨. El jueves no dejó pasar la oportunidad de atacar de nuevo a su contrincante, asegurando en sus redes sociales que los eventos del 6 de enero ¨son una mancha en la historia de nuestro país¨, y ¨esta desgracia recae sobre Trump. Hizo un juramento a la Constitución, violó su juramento y avergonzó a su presidencia¨.