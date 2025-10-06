Donald Trump podría ver su rostro en una moneda muy pronto: este es polémico diseño

Donald Trump podría estar un paso más cerca de ver su rostro en una moneda. Hace unos días, el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, puso fin a lo que hasta el momento parecían rumores. "Aquí no hay noticias falsas. Estos primeros borradores, que celebran 250º aniversario de Estados Unidos y @POTUS son reales. Espero compartir más pronto, una vez que termine el cierre obstruccionista del gobierno de EE UU", escribió el viernes en su cuenta de X, antes Twitter.

Como recoge POLITICO, en 2020 el Congreso aprobó una legislación bipartidista que daba luz verde al Secretario del Tesoro para emitir monedas de un dólar en 2026, precisando que el diseño debería ser emblemático del sesquicentenario del país. Norma que fue firmada por el propio Trump en su primer mando.

Así es la moneda de Donald Trump

Fue el propio Brandon Beach quien compartió el diseño de la moneda en las redes sociales, si bien aún no ha trascendido cuál será la versión definitiva. En el borrador se puede ver el rostro de Trump de perfil, rodeado de la palabra 'Liberty' (libertad), mientras que en la parte inferior se puede leer 'In god we trust' (en Dios confiamos) y las fechas 1776 y 2026, rememorando el aniversario del nacimiento del país.

En el reverso de la moneda aparece nuevamente Donald Trump, en esta ocasión puño en alto y una bandera estadounidense ondeando a su espalda. Está inspirada en una imagen real tomada poco después del intento de asesinato en Butler, Pensilvania, y en ella aparecen las palabras 'Fight, Fight, Fight' (lucha, lucha, lucha).

¿Es legal acuñar monedas la cara del actual presidente?

Si bien en EE UU resulta habitual que las monedas lleven la imagen de presidentes o figuras históricas, el código que rige el diseño de monedas establece que "ninguna moneda emitida bajo esta subsección puede llevar la imagen de un presidente actual o anterior viva, o de cualquier expresidente fallecido durante el periodo posterior a la fecha de la muerte de este presidente".

De forma paralela, según la ley aprobada en 2020, el secretario del Tesoro en efecto puede acuñar monedas de $1 para conmemorar el semiquincentenario, el diseño del reverso de las monedas no podrá incluir "ningún retrato, ni busto de cabeza y hombros de ninguna persona, viva o muerta, ni ningún retrato de una persona viva". En este caso, como señala la CNN el retrato lateral de Trump, al no estar situado en el reverso de la moneda, sí podría eludir parcialmente la ley.

¿Qué ha dicho Trump?

Por el momento, Donald Trump no se ha pronunciado al respecto. Al ser preguntada por la reacción del presidente durante una rueda de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el viernes: "No estoy segura de si lo ha visto, pero estoy segura de que le encantará".