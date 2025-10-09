EE UU abate a un cabecilla de Al Qaeda en Siria

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han llevado a cabo un ataque en Siria qen el que se logró dar muerte a un destacado cabecilla de Al Qaeda, que se encaragaba de planificar los atentados.

Muhammad Abd-al-Wahhab al-Ahmad era miembro de Ansar al-Islam, un grupo terrorista afiliado a Al Qaeda.

“Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio se mantienen preparadas para desbaratar y derrotar los intentos de los terroristas de planificar, organizar y ejecutar ataques”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM. “Seguiremos defendiendo nuestra patria, a nuestros combatientes, aliados y socios en toda la región y más allá”.

Según informes de la prensa siria, Ahmad murió en la provincia de Idlib mientras viajaba en un vehículo que fue atacado por tres misiles.