Ursula von der Leyen evita dos mociones de censura y celebra un amplio respaldo en el Parlamento Europeo

La gran coalición que sostiene a Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo ha demostrado ser un bloque central inquebrantable. La presidenta de la Comisión salió indemne de un doble órdago lanzado desde los extremos ideológicos de la cámara, neutralizando con contundencia dos mociones de censura que pretendían derribar su ejecutivo. El episodio, más que una amenaza real, sirvió para escenificar la solidez del pacto entre el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas y los liberales de Renew frente a las fuerzas euroescépticas y de la izquierda radical.

De hecho, la ofensiva de la extrema derecha, articulada por el grupo Patriotas por Europa de Jordan Bardella, se centró en lo que describieron como el fracaso en la política migratoria de la Unión. Sus argumentos buscaron capitalizar el descontento en esta materia para poner en jaque el liderazgo de Von der Leyen, aunque sin lograr sumar los apoyos necesarios para que su iniciativa prosperara.

Por otro lado, desde el extremo opuesto del hemiciclo, el grupo de La Gauche, con Manon Aubry a la cabeza, planteó una moción con acusaciones de inacción en Gaza y críticas por el debilitamiento de ciertas normativas medioambientales. Aunque los motivos eran completamente distintos a los de la extrema derecha, el resultado fue igualmente infructuoso, evidenciando el aislamiento de los grupos más críticos con la actual Comisión.

Un desenlace numérico sin margen de duda

En este sentido, los resultados de las votaciones no dejaron lugar a interpretaciones. La moción de los Patriotas por Europa fue tumbada por 378 votos en contra, frente a 179 a favor y 37 abstenciones. El texto de la izquierda corrió una suerte similar, con 383 eurodiputados oponiéndose a la censura, 133 respaldándola y 78 abstenciones, un margen más que holgado que confirma el férreo apoyo a la presidenta.

Asimismo, este doble fracaso refuerza una constante histórica en la política comunitaria. A lo largo de toda su andadura, el Parlamento Europeo nunca se ha destituido a una Comisión mediante una moción de censura. El precedente más notable se remonta a 1999, cuando el equipo del luxemburgués Jacques Santer dimitió en bloque justo antes de enfrentarse a una votación que tenía perdida de antemano, un escenario que en esta ocasión ni siquiera se ha llegado a plantear.