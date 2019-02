El Parlamento británico decide hoy los siguientes pasos del Brexit

La Cámara de los Comunes debate y vota hoy sobre los pasos a seguir en la negociación del "brexit" o la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), mientras la primera ministra británica, Theresa May, mantiene contactos con Bruselas para modificar el acuerdo ya negociado.

Los diputados votarán enmiendas a una moción neutra del Gobierno, al término de un debate que empezará sobre las 11.30 GMT y una vez que el presidente de la cámara baja, John Bercow, decida qué enmiendas serán sometidas a votación, en lo que será una jornada destinada a conocer dónde reside el consenso sobre el "brexit".

La primera ministra volverá a presentar una iniciativa similar a la de hoy el próximo 26 de febrero si para entonces el Gobierno no ha podido concretar un acuerdo con el bloque europeo.

El texto de la moción de hoy aún no ha sido divulgado pero ha provocado ya el malestar de los euroescépticos conservadores ante la posibilidad de que plantee impedir una salida sin acuerdo, algo no aceptable para ese grupo de parlamentarios puesto que quieren que el país salga de la UE este 29 de marzo con o sin pacto.

El pasado enero, los diputados rechazaron el texto negociado con Bruselas, pero días después aprobaron una enmienda que pidió que la primera ministra renegociase el documento y también se mostraron a favor de que la salida del Reino Unido de la UE sea con acuerdo.

May se mostró ayer determinada a cumplir con la fecha del "brexit" este 29 de marzo y hacerlo con un acuerdo.

La primera ministra quiere de Bruselas una garantía vinculante sobre la controvertida salvaguarda irlandesa, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas.

Esa cláusula establece que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que la provincia británica de Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que se establezca una nueva relación comercial entre ambas partes.

May pide garantías de que el Reino Unido no permanecerá atado a las normas del mercado único si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación después del "brexit".