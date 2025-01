El empresario que quiere revolucionar Bolivia: "Los socialismos del siglo XXI no funcionan"

El empresario, político y candidato presidencial boliviano Samuel Doria ha estado en Madrid donde se ha reunido con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, porque, según explica, «sus políticas económicas son las que necesita» su país. Está seguro de que Bolivia «está viviendo en este momento un fin de un ciclo», ya que la falta de gasolina y de gas, además del aumento de los precios están llevando el país a la deriva.

¿Cómo describiría usted la situación actual de su país?

Bolivia está viviendo en este momento el fin de un ciclo que comenzó en el año 2006 y donde básicamente ha estado gobernando un solo partido con ciertas medidas autoritarias. El sistema de Evo Morales, que además tiene una presencia muy fuerte en la economía, se está desmoronando porque la intervención del Estado no funciona en ninguna parte.

De hecho, ¿a qué se debe la falta de gas y combustible?

Bolivia era un país que se caracterizaba por tener mucho gas natural, exportábamos a Argentina, a Brasil y básicamente ese era el mayor ingreso de exportación de Bolivia. Hemos llegado a exportar poco más de 6.000 millones de dólares de gas al año, pero estos gobiernos populistas no hicieron las inversiones necesarias en exploración, entonces ha caído bastante la producción de gas y el año pasado hemos exportado solo 2.000 millones de dólares. Y cuando no se produce gas, tampoco se puede producir la suficiente cantidad de gasolina y diésel. Entonces, el año pasado hemos tenido 3.000 millones de dólares menos de exportación y 1.500 millones más de importación. Eso ha generado que haya una escasez de dólares. El Gobierno mantiene un tipo de cambio fijo y, por tanto, se ha generado un mercado paralelo que está cerca del doble que el tipo de cambio oficial. Y hay una escasez de combustible. En este momento, una situación compleja . Además, los precios han empezado a subir. Bolivia tenía una economía que durante 30 años ha tenido una inflación de un solo dígito, pero este año vamos a volver a tener dos dígitos después de 30 años .

¿Cómo está afectando esta situación a los ciudadanos?

Al principio, con la falta de dólares, la falta de combustible era un tema que afectaba a cierto sector, pero ahora, con el incremento en los precios, eso afecta al bolsillo de toda la población. Entonces también la situación social no es la mejor.

¿Qué medidas tomaría usted para garantizar la inversión extranjera sin perder el control sobre los recursos estratégicos?

Bolivia necesita inversión extranjera y obviamente que cumplan las normas y las leyes bolivianas.

¿Cree usted que en esta situación Luis Arce se postulará de nuevo las elecciones de agosto de 2025?

Si Luis Arce se presenta va a salir muy mal parado porque la población lo responsabiliza fundamentalmente a él por la situación económica. La gente está cansada con el Gobierno y Luis Arce no llega al 5% en las encuestas.

Samuel Doria Medina. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

¿Qué tiene que ofrecer a los bolivianos?

Estamos en una crisis económica porque hay un modelo económico que no funcionó en la ex Unión Soviética, no funcionó en Europa del Este o en Cuba. Ese modelo no funciona de tanta intervención del Estado. Planteo deshacernos del famoso socialismo del Siglo XXI y tener una economía capitalista, pero una economía capitalista con rostro humano.

¿Qué significa eso?

Eso significa apoyar que todos los jóvenes bolivianos puedan convertirse en emprendedores.

¿En qué sectores les animaría a invertir?

Sin lugar a dudas, Bolivia los próximos años va a tener que vivir del turismo, fundamentalmente del turismo. El sector ha hecho un estudio y ha llegado a la conclusión de que se puede triplicar la cantidad de turistas y la cantidad de dinero en un corto plazo, con la capacidad instalada que tenemos, sin grandes inversiones.

¿Cómo la relación con España a día de hoy?

La relación con España es muy importante porque es la puerta al sur de Europa y porque hay un flujo de personas y recursos importante.

¿Cómo describiría la relación bilateral entre Bolivia y España?

Yo soy vicepresidente para Latinoamérica de la Internacional Socialista y conozco a Pedro Sánchez. Durante mi visita me he reunido con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, porque creo que en este momento las políticas económicas más cercanas a lo que necesitamos están en lo que hace el PP. Una política más proclive a que el mercado funcione no tanta intervención estatal, no tanta regulación.

¿Hasta qué punto Luis Arce tras el asalto a los cuarteles por parte de los seguidores de Evo Morales ha quedado debilitado?

En el partido de gobierno están peleando y compitiendo Evo Morales y Arce. No ha salido beneficiado ni uno ni otro. Ambos han perdido con estas peleas. Primero Arce, porque no se ha dedicado a resolver los problemas de Bolivia y Morales con sus métodos de bloquear, de generar una serie de protestas violentas ha perjudicado económicamente a muchos sectores, muchas regiones.

El hecho de que Morales haya recurrido a la violencia, ¿es síntoma en también que está acorralado?

Sí, creo que han sido sus últimos esfuerzos el de recurrir a formas violentas bloqueos, pero ya está acabado. Ya no tiene apoyo y le cuesta entender eso.

¿Es posible que toda la oposición concurra unida?

Sí. Estamos trabajando con ese objetivo y la mayor parte de los opositores queremos que haya unidad y ver la forma de que haya un solo candidato y que no haya dispersión.