Encuentran por casualidad los restos mortales de un excursionista desaparecido en Gales hace seis años

Un caminante ha encontrado restos humanos en una zona remota del parque nacional de Brecon Beacons, en Gales. La policía ha confirmado que pertenecen a Jordan Moray, un británico que llevaba desaparecido desde 2019. Su familia, tras años de incertidumbre, podrá finalmente darle sepultura.

Los restos humanos han sido localizados el pasado 29 de agosto cerca del embalse de Llwyn On, en Brecon Beacons, en Reino Unido, una zona montañosa conocida por el senderismo, la pesca y la observación de estrellas. Tras las pruebas forenses, la policía ha confirmado que se trataba de Jordan Moray, de 33 años, desaparecido en julio de 2019. Las autoridades han indicado además que su muerte no se considera sospechosa.

Una familia que nunca dejó de buscar

Los familiares del joven han sido informados de manera inmediata y han solicitado privacidad en un momento que supone el fin de una larga espera. Su hermano Josh ha compartido un mensaje en redes sociales confirmando la noticia: “No solo era mi hermano, era mi mejor amigo”, ha escrito, expresando la profunda pérdida que supone su ausencia. Pese al dolor, también ha señalado la única parte reconfortante de este desenlace: “Ahora mamá y papá podrán enterrarlo”.

Su madre, Debbie, había liderado incansables campañas para mantener viva la búsqueda. El pasado mes de julio, coincidiendo con el sexto aniversario de su desaparición, volvió a pedir la colaboración de la ciudadanía y los medios de comunicación. Hoy, con la confirmación de que su hijo ha sido hallado, la familia cierra una dolorosa etapa marcada por la incertidumbre.