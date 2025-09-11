El alcalde de Venecia denuncia un ataque "inaceptable" contra dos ciudadanos estadounidenses judíos

Una pareja de turistas judíos estadounidenses fue víctima de una agresión de carácter antisemita en pleno centro de Venecia, cerca del célebre Puente de Rialto. Según los testimonios, varios hombres se acercaron al matrimonio y comenzaron a insultarlos con frases antijudías.

"Hace unos días se produjo un incidente gravísimo en Strada Nova, donde las víctimas fueron dos turistas judíos extranjeros que fueron rodeados y golpeados por un grupo de 10 atacantes", declaró en Facebook Simone Venturini, teniente de alcalde de Turismo de Venecia. "En nuestra ciudad no hay cabida para este tipo de incidentes, no hay cabida para la violencia ni el racismo», añadió, denunciando un "vergonzoso ataque antisemita".

En una declaración separada, el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, denunció el ataque "inaceptable" contra "dos ciudadanos estadounidenses de fe judía". "Venecia es y debe seguir siendo una ciudad abierta, acogedora y segura", escribió.

Detalles de la agresión e investigación policial

Los atacantes les arrojaron agua y escupieron sobre ellos. Además, soltaron un perro contra el marido, que sufrió daños materiales cuando el animal mordió el teléfono móvil que llevaba en el bolsillo, aunque no resultó herido de gravedad.

La pareja logró refugiarse en un restaurante kosher del gueto veneciano, donde recibió asistencia. Posteriormente regresaron a Estados Unidos sin presentar una denuncia formal, aunque las autoridades italianas abrieron de oficio una investigación. La policía está revisando las grabaciones de videovigilancia y buscando testigos para identificar a los responsables.

Contactada por la agencia de noticias APF, la embajada estadounidense en Roma no ha confirmado ni el ataque, ni la identidad de las víctimas. Tres personas fueron arrestadas tras el ataque, una de las cuales fue deportada a su país de origen y la otra ingresada en un centro de detención, según declaró el jefe de policía de Venecia, Gaetano Bonaccorso, a la radio Rai.