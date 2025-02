El enviado de EE UU revela las concesiones clave que Putin deberá hacer para lograr la paz con Ucrania

Este martes, las delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunirán en Riad, capital de Arabia Saudí, para dar inicio a unas negociaciones con las que se buscará poner fin a la guerra en Ucrania. Al encuentro está previsto que asistan el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, junto con otros representantes de ambos gobiernos.

La reunión ha generado malestar en la comunidad internacional, ya que no contará con la presencia de representantes de la Unión Europea ni de Ucrania. En respuesta, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que su país no reconocerá ningún acuerdo alcanzado en su ausencia: "Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania".

También está prevista la participación en las conversaciones del general retirado Keith Kellogg, nombrado enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y Rusia por Donald Trump. Kellogg viajará el próximo 20 de febrero a Kiev para mantener "conversaciones a fondo sobre garantías de seguridad" con Zelenski, como parte de una gira europea que lo ha llevado a reunirse con representantes de la OTAN en Bruselas y a participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada el pasado fin de semana.

Los dos principales activos de Putin

Fue precisamente durante su intervención en uno de los foros organizados en el marco de la cumbre cuando Kellogg adelantó algunas de las concesiones que el presidente ruso, Vladímir Putin, debería asumir para alcanzar un acuerdo de paz. Entre ellas, mencionó dos de los mayores activos de Moscú: el petróleo y la llamada "flota fantasma", utilizada para eludir las sanciones internacionales.

Como recoge el Kyiv Independent, el enviado estadounidense recordó que, al ser un país petrolero, "el 70% del dinero que recibe Rusia para financiar esta guerra proviene del petróleo, el gas y el crudo. La mayor parte de esos ingresos pasa por la flota en la sombra", integrada por cerca de 600 embarcaciones antiguas y empleada para el transporte de petróleo y otros materiales estratégicos.

Por ello, Kellogg señaló que una de las claves será que Rusia renuncie a parte de sus ingresos petroleros: "¿A qué tiene que renunciar? Bueno, tal vez a sus ingresos petroleros, y lo obligaremos a hacerlo, porque podemos aplicar sanciones que dañen su economía (...) esas son las medidas que pueden tomarse", afirmó. No obstante, también recordó que Ucrania también deberá hacer concesiones para lograr un acuerdo de paz.