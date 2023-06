Escándalo del ‘Partygate’: un nuevo vídeo revela las fiestas del Partido Conservador en mitad de la pandemia

Se acumulan los problemas para los toriesen el marco del ‘Partygate’. La filtración de un nuevo vídeo que muestra una de las fiestas celebradas en la sede del Partido Conservador en mitad de la pandemia de coronavirus ha vuelto a poner contra las cuerdas al primer ministro británico, Rishi Sunak, solo tres días después de que la comisión de Privilegios del Parlamento británico, el órgano que investiga el escándalo, determinara que su predecesor, Boris Johnson, mintió de forma deliberada a la Cámara de los Comunes sobre el incidente.

En las imágenes, reveladas por el Daily Mirror, aparecen varios miembros del partido consumiendo alcohol y bailando. Uno de los asistentes dice que está bien grabar “siempre y cuando no transmitamos que estamos, como, saltándonos las normas”. El vídeo data de diciembre de 2020, cuando Londres estaba todavía bajo restricciones de nivel 2 de Covid, que prohibían coincidir en interiores, con la salvedad de convivientes o familiares. En esa fase de la pandemia, las reuniones debían de llevarse a cabo al aire libre y con un límite de seis personas.

Las autoridades ya investigaron el evento el año pasado, pero no impusieron ninguna multa. El acto ya había sido denunciado con anterioridad, pero hasta la fecha solo se habían publicado fotografías fijas. Ahora, la Policía Metropolitana ha dicho estar “al corriente de la grabación”, y estudia tomar medidas. La laborista Angela Rayner ha denunciado que los asistentes se habían “burlado abiertamente” de las normas de la pandemia: “Los conservadores creen que es una regla para ellos y otra para todos los demás”.

El acto en la sede de los tories estuvo organizado por el equipo de campaña de Shaun Bailey, el entonces candidato a la alcaldía de Londres. El propio Bailey, a quien se le concedió un título de nobleza en la lista de honores por la dimisión de Johnson la semana pasada –el ex primer ministro ha fichado como columnista estrella en el tabloide Daily Mail–, no aparece en el vídeo, pero ya ha pedido disculpas por haber asistido. La formación, en horas bajas después de la caída de la fugaz Liz Truss y las dificultades de Sunak, asegura haber expedientado a cuatro de sus miembros presentes en las fiestas, pero no ha revelado sus identidades.

El secretario Michael Gove se ha disculpado públicamente por las imágenes, que ha descrito como “indefendibles”. El titular de la cartera de Vivienda ha defendido, además, que los honores concedidos por Johnson a los dos conservadores les sean retirados.