El estado Islámico decapita a otros ochos cristianos en el Congo

Otros ocho cristianos han sido asesinados en un ataque de terroristas del Estado Islámico en una aldea cristiana en el este del Congo.

"Con la ayuda de Alá, los soldados del Califato atacaron la aldea cristiana de Mangurudjipa en Lubero y decapitaron a los ocho cristianos mientras el resto huía de la aldea, y toda alabanza pertenece a Alá", seálan los yihadistas en un anuncio insertado en sus redes sociales.

Otro capítulo del genocidioque los yihadistas llevan a cabo bajo el lema general de "Derribar la Cruz" que implantaron cuando aún poseían su "Califato" en Siria e Irak. Es conocido que para determinados sectores de la sociedad occidental sólo existen determinados genocidios, que lo son porque ellos así lo han determinado, sin que en ningún momento se hayan preocupado de los cristianos (¿porque son negros?) sometidos a estas terribles matanzas. ¿Para qué ocuparse de unos africanos perdidos en un continente tan grande cuando para nuestras campañas políticas y supuestos réditos electorales tenemos a los judíos tan a mano? Ademas, esos negros son cristianos. Toda una lección de preocipación por los derechos de los seres humanos, independientemente de su raza, religión o credo político. La indiferencia como lema de actuación.