Los socioliberales D66 ganarían las elecciones en Países Bajos según sondeos a pie de urna

El partido liberal progresista D66 ganaría las elecciones generales celebradas este miércoles en Países Bajos, impulsado por la buena imagen de su líder, Rob Jetten, según los sondeos a pie de urna publicados al cierre de los colegios electorales por la agencia Ipsos I&O, que aplica un margen de error de un escaño por partido.

D66 obtendría 27 de los 150 escaños del Parlamento neerlandés, seguido de la derecha radical de Geert Wilders (PVV), que pasaría de ser el partido más grande de la Cámara con 37 escaños que tiene hoy, a quedarse con 25 escaños y ocupar el segundo lugar.