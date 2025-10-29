Acceso

Elecciones Países Bajos

Los socioliberales D66 ganarían las elecciones en Países Bajos según sondeos a pie de urna

La formación obtendría 27 de los 150 escaños del Parlamento, seguido de la derecha radical PVV

LEIDEN (Netherlands), 29/10/2025.- Leader of the Democrats 66 (D66) party Rob Jetten (L) during the D66 results evening for the House of Representatives elections, in Leiden, the Netherlands, 29 October 2025. The Netherlands is holding an early general election on 29 October, to elect a new House of Representatives. (Elecciones, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/Robin Utrecht
Netherlands holds early general electionsRobin UtrechtAgencia EFE
El partido liberal progresista D66 ganaría las elecciones generales celebradas este miércoles en Países Bajos, impulsado por la buena imagen de su líder, Rob Jetten, según los sondeos a pie de urna publicados al cierre de los colegios electorales por la agencia Ipsos I&O, que aplica un margen de error de un escaño por partido.

D66 obtendría 27 de los 150 escaños del Parlamento neerlandés, seguido de la derecha radical de Geert Wilders (PVV), que pasaría de ser el partido más grande de la Cámara con 37 escaños que tiene hoy, a quedarse con 25 escaños y ocupar el segundo lugar.

