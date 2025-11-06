El Estado Islámico hace un collage con las fotos de soldados y cristianos asesinados en los últimos días en el Congo

El Estado Islámico (Daesh, Isis), fiel a su estrategia de extender el miedo entre los que ha designado como enemigos, publica en el semanario An Naba 520, aparecido hoy, un collage con las fotografías de soldados y cristianos asesinados duranta la última semana en diversos territorios, entre ellos el Congo.

“28 soldados de la Cruzada murieron y resultaron heridos, y 25 de sus súbditos en batallas épicas en África Central (...) También mataron a 19 cristianos Quemaron 15 de sus casas. Estos ataques se concentraron en las regiones de Ituri y Lubero en el este del Congo", afirman.

“En detalle, con la gracia de Dios Todopoderoso, los soldados del Califato atacaron con diversas armas la aldea de Guado, cerca de la ciudad de Mangorid Jeba, en la región de Lubero, mataron a ocho cristianos, hirieron a otros y se apoderaron de algunas de sus propiedades. Regresaron sanos y salvos a sus posiciones, alabado sea Dios. El mismo día, otro cristiano y un soldado del ejército congoleño fueron asesinados”. “Cuatro cristianos fueron asesinados y heridos, además de diez miembros de las fuerzas congoleñas. También quemaron su camión comercial como consecuencia de los ataques distribuidos en las aldeas de Ituri” .No termina aquí la cosa, ya que otros siete cristianos fueron asesinados en el mismo país.

Esto es lo que dice el Estado Islámico y qie irrita profundamente a algunas fuentes congoleñas; transmiten que los cristianos no sufren ningún tipo de persecución, genocidio. Tal vez sea el temor a que el presidente Trump extienda su amenaza, ya formulada contra Nigeria, al Congo, como advertencia para que se ponga fin a la matanza de cristianos. Negar la realidad no significa que no exista.