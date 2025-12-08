El Estado Islámico secuestra a nueve cristianos después de quemar sus casas

“Nueve cristianos fueron capturados, 20 de sus casas y un cuartel de la milicia fueron quemados en un ataque de soldados del Califato en la región de Ituri, en el este del Congo”. El Estado Islámico (Daesh, Isis) no dice en esta ocasión cuál fue la suerte que corrieron los fieles, pero es de suponer con los precedentes que existen.

Los que sí fueron asesinados fueron 10 soldados de Puntlandia mientras que otros 20 resultaron heridos en una emboscada preparada por terroristas de este grupo. "Tras un ataque de las tropas, “los combatientes del Estado Islámico dejaron que las fuerzas enemigas avanzaran hasta un lugar de emboscada que habían preparado de antemano cerca de un pozo y que les permitiría disparar al blanco real. Atacaron con una variedad de armas. Los enfrentamientos sangrientos continuaron hasta el atardecer”, dicen los terroristas.