El país más neutral de Europa es también el que más búnkeres esconde: este es el motivo

El complejo e incierto contexto actual ha llevado a decenas de países a adoptar medidas para reforzar sus capacidades de defensa ante un hipotético ataque o conflicto armado. El continente europeo ha sido uno de los puntos donde más se ha notado este esfuerzo bélico, motivado en gran medida por la invasión rusa a Ucrania, que pese a los esfuerzos de paz mediados por Washington, va camino de cumplir su cuarto año.

Dentro de Europa hay un país que destaca por contar con el mayor número de búnkeres per capita del mundo. El estado en cuestión se trata de Suiza, país alpino que ha pasado a la historia por su neutralidad en las múltiples guerras que durante siglos han azotado al Viejo Continente.

El país con más búnkeres del mundo

En la actualidad, Suiza cuenta con una población estimada de cerca de 9 millones de habitantes, que tienen asegurado un espacio en caso de tragedia en los cerca de 370.000 refugios. En este número se incluyen tanto extranjeros como refugiados, mientras que los efectivos de protección civil y el ejército tienen designados espacios separados.

En los últimos meses, Suiza volvió a ser noticia tras confirmar que planeaba renovarlos. En concreto, el ejército suizo estaría revisando miles de refugios repartidos por todo el país, algunos de los cuales datan de 1886 en lo que se anticipa una inversión millonaria para su modernización y reacondicionamiento a las necesidades actuales, ya que desde la Guerra Fría su mantenimiento cayó en picado.

¿Por qué hay tantos búnkeres?

Para entender la amplia presencia de estas infraestructuras en un país que lleva más de un siglo sin verse implicado en una guerra cabe remitirse, entre otros aspectos, a su legislación, y es que Suiza se mantiene como el único país del mundo donde la ley federal exige que toda nueva construcción residencial incluya un refugio antiaéreo.

En concreto, los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de Protección Civil y Protección de la Población -aprobada en 1963- recogen que "cada habitante debe tener derecho a un lugar protegido cercano a su domicilio" y "los propietarios de inmuebles deben construir y equipar refugios en todos los nuevos edificios habitables".

Desde Swissinfo.ch precisan que la norma se introdujo por entonces en repuesta a la amenaza atómica y el miedo a una posible invasión soviética en el contexto de la Guerra Fría. Además, por ley, deben cumplir varias condiciones, como que la carcasa exterior pueda resistir el derrumbe de un edificio sobre él, que el espacio para una persona no sea inferior a un metro cuadrado, y estar ubicado como máximo a 30 minutos andando de la vivienda habitual, o una de ubicarse en las proximidades de un área montañosa.