Al Estado Islámico no les gusta Halloween y planeaban un "ataque devastador" en Estados Unidos

Un operativo federal realizado por el FBI en el estado de Michigan evitó un ataque terrorista planeado para el fin de semana de Halloween. Cinco individuos fueron arrestados en las ciudades de Detroit, Dearborn e Inkster tras una operación conjunta entre agencias federales y policiales locales. Las autoridades confirmaron que los detenidos planeaban un atentado vinculado al Estado Islámico (ISIS) y que la intervención impidió un ataque potencialmente devastador para la población civil.

El director del FBI, Kash Patel, informó que la acción fue el resultado de varios días de vigilancia intensiva. El operativo incluyó allanamientos simultáneos en viviendas de Dearborn. El grupo se refería a la festividad de Halloween como el “Pumpkin Day”, un código que utilizaron para disimular sus intenciones.

El operativo en Michigan ocurre meses después de la detención de Ammar Said, acusado de planificar un ataque contra una instalación militar estadounidense en nombre del Estado Islámico. La alarma crece ya que queda probada la presencia de células o individuos radicalizados dentro del territorio estadounidense.

Los investigadores creen que los detenidos mantenían afinidad ideológica con el ISIS y podrían haberse radicalizado de forma autónoma a través de redes sociales. Las armas incautadas y las comunicaciones analizadas apuntan a un nivel de organización superior al de casos previos. Los documentos judiciales del caso permanecen sellados mientras avanza la etapa de instrucción federal, informan medios estadounidenses.