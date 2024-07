En este pueblo de 300 habitantes llevan todos el mismo nombre: así consiguen diferenciarse

El DNI es un documento identificativo, que permite conocer a cada persona por los diferentes nombres y apellidos, heredados de su familia. En el caso de España, es de los pocos territorios donde existen los dos apellidos, mientras que en el resto de países, solo se cuenta con uno. Rumanía es uno de ellos, en su caso heredado del padre. Esto hace que uno de sus pueblos cuenten con una peculiaridad única en el mundo: todos sus habitantes (alrededor de 300 personas censadas) llevan el mismo nombre.

Se trata de Tepeseni, un pueblo situado dentro del distrito de Neamt, al norte del país. Tal y como explica el portal Click!, los poco más de trescientos vecinos de la localidad tienen todos el mismo nombre: Tepes, y para diferenciarse y poder evitar confusiones, están obligados a poner un segundo nombre o apodo en su documento de identidad.

Una peculiaridad que tiene raíces históricas y culturales que datan de la época medieval y están relacionada con Vlad Țepeș, también conocido como Vlad el Empalador y que fue gobernante de Valaquia en el siglo XV, recordado por su férrea defensa contra los otomanos.

Según cuenta la historia, Vlad se refugió en esta región y con el tiempo, sus descendientes poblaron el área, lo que hizo que el apellido Şepeş estuviera especialmente conectado con la identidad del pueblo.

Una tradición que dura siglos después hasta día de hoy en Tepeseni, pero no supone ningún problema pese a los desafíos administrativos que provoca tener el mismo nombre, pues entre ellos han conseguido ponerse de acuerdo. "Tenemos Ţepeş Greuruş, Ţepeş Nica, Ţepeş Bobescu. Sucede muy a menudo que el cartero nos confunde. Mi vecino también es Ion Ţepeş Greuruş y solo es un año menor que yo. Somos tres de Ţepeș Greuruș, pero no acepto las multas de tráfico porque no tengo tarjeta", explica un joven de la localidad rumana al medio.

De esta forma, los apodos o nombres tradicionales son muy comunes. En la vida diaria, reflejan características personales, profesionales o hechos históricos. Por ejemplo, si una persona es alta, se le recuerda por ser "el alto", mientras que si una persona trabaja en una frutería, también se le puede recordar como "el frutero".

Además, el hecho de vivir en un mundo cada vez más digitalizado y con mejores sistemas informáticos hacen más fácil la adaptación a estas situaciones, por lo que el uso de números de identificación personal se ha vuelto esencial para poder diferenciar a las personas que compartan mismo nombre y apellido en las bases de datos.

Țepeșeni se encuentra en una región predominantemente rural, caracterizada por paisajes agrícolas y bosques. Asimismo, esta pequeña aldea representa un ejemplo típico de la vida rural en el noreste de Rumanía, ofreciendo una visión de las tradiciones y el modo de vida de la región. Además, el turismo nacional e internacional ha aumentado en esta localidad por todos aquellos que quieren comprobar este curioso lugar.