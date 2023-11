Estos son los 10 países que prohíben celebrar la Navidad: aplican torturas y penas de muerte como castigo

Aunque en Europa, la Navidad sea una época mágica de compartir buenos momentos, de reunirse con la familia, de soñar, de regalar y aceptar regalos... En otros países pertenecientes a otros continentes, la Navidad se considera una fiesta pagana que está prohibido celebrar.

Aun así, algunos de sus habitantes celebran la Navidad de manera clandestina. Pero si el Gobierno o las autoridades se enteran, quienes hayan celebrado esta festividad pueden ser encarcelados, torturados o incluso, asesinados. Todo depende del país que sea y de sus leyes.

Estos son los 10 países en los que está prohibido celebrar la Navidad

Algunos países de África y Asia prohíben a sus habitantes celebrar la Navidad. Para ellos, el día 24 y 25 de diciembre son una fecha más en el calendario. No supone nada especial. No se juntan con la familia a cenar y compartir buenos momentos y los niños no se van a la cama ilusionados pensando que esa noche, Papá Noel les dejará sus regalos bajo el árbol o en el calcetín de la chimenea.

Esto se debe principalmente a motivos religiosos. No creen en el cristianismo y, por tanto, tampoco en la Navidad. En muchos de estos países, su religión es el islam que declara paganas todas estas festividades. Saltarse sus leyes puede conllevar a penas de cárcel, muerte o diversas torturas.

En Tayikistán, un país de Asia Central, en las Navidades del año 2011, un hombre disfrazado de Padre Frost (la versión rusa de Papá Noel) fue asesinado en la capital del país, Dushanbe. A raíz de este asesinato, surgieron muchas versiones. Una de ellas decía que el Gobierno no tenía nada que ver, pues había sido un grupo de musulmanes que le habían matado al grito de "infiel". De hecho, diversos medios apuntaban a que después, las autoridades del país habían detenido a las personas que cometieron el crimen.

Corea del Norte también es otro de los países de esta lista. Se considera un país comunista que, por tanto, no practica el cristianismo por lo que la Navidad está prohibida en su país, al igual que ocurre en China. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un definió el árbol de navidad como una "guerra psicológica" cuando Corea del Sur puso uno cerca de la frontera. De hecho, en el año 2014, amenazaron con derribarlo debido a que poblaciones norcoreanas vivían cerca. No obstante, se conoce que hay personas que celebran la Navidad de manera clandestina, pero se arriesgan a ser encarcelados.

Somalia, ubicado en África Oriental, y Brunéi, en Asia, son dos países en los que se practica la cultura islámica. Creen que todas las festividades que tengan que ver con Navidad o el Año Nuevo son cristianas, por lo que, quien celebre estas fiestas, estará incumpliendo el islam, lo que implica unas graves sanciones.

Persecuciones o encarcelamiento son dos de los castigos que llevan a cabo desde Arabia Saudita para todo aquel que celebre la Navidad. Este pensamiento va tan allá que en el año 2015, el jeque Mohammed Al-Oraifi prohibió a los musulmanes que saludaran a cristianos en esas fechas. Esto se debía a que el jeque creía que con el saludo, el musulmán respaldaba la fe de los cristianos en esos días tan especiales para ellos. No obstante, en el año 2016, se permitieron festejar estas fechas en privado.

Otros países como Irán, Argelia o Israel tampoco celebran la Navidad debido a sus respectivas religiones. No obstante, estos países aunque no hacen promoción a estas festividades, si permiten que quien lo quiera, pueda celebrar dentro de su casa.