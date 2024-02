Estos son los países europeos donde es legal el matrimonio gay

En Europa se han debatido propuestas para legalizar el matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Actualmente 31 de los 50 países y los 8 territorios dependientes en el continente reconocen algún tipo de unión entre personas LGBT, entre ellos la mayoría de los miembros de la Unión Europea (23/27).

Hoy, 19 europeos reconocen legalmente y celebran matrimonios entre personas del mismo sexo: Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Eslovenia y Suiza. Otros doce países europeos reconocen legalmente alguna forma de unión civil, a saber, Andorra, Croacia, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, República Checa y San Marino.

Polonia reconoce la convivencia privada y consentida de dos personas (independientemente de la orientación sexual o el tipo de relación, incluidas las relaciones no sexuales no íntimas) con derechos limitados. Aunque no reconocen las uniones entre personas del mismo sexo, Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía están obligados por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados dentro de la Unión Europea y reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos europeos, aunque esta sentencia no siempre se respeta en la práctica, como en el caso de Rumanía, que no la ha implementado.

Del grupo de países que habilitaron el matrimonio igualitario, algunos aún permiten las uniones civiles, los países del Benelux, Francia y Reino Unido, mientras que Alemania, Irlanda y los países nórdicos han abolido su legislación sobre unión civil previa al matrimonio, de modo que las uniones existentes permanecen, pero no es posible crear nuevas.

Varios países europeos no reconocen las uniones entre personas del mismo sexo. Entre los países que definen el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer en sus constituciones están Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Rusia, Serbia y Ucrania. Sin embargo, de este grupo Croacia, Hungría y Montenegro reconocen las parejas del mismo sexo, mientras que Armenia técnicamente a los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero (aunque se desconoce el grado de reconocimiento y no hay casos documentados hasta la fecha).3​4​ Aunque Italia, que ya ofrece en algunas regiones registros de parejas de hecho, Chipre y Polonia también se han planteado una regularización estatal de las parejas del mismo sexo, la oposición política conservadora y la influyente jerarquía católica (en el caso de Italia y Polonia) y ortodoxa (en el caso de Chipre) hacen improbable que estas propuestas se hagan efectivas a corto plazo.