El estudiante de Utah que habló por última vez con Charlie Kirk critica a quienes celebran su muerte: "Psicópatas"

Habla el último estudiante que habló con Charlie Kirk antes de ser asesinado de un disparo en el cuello. Hunter Kozak, un joven estudiante de Matemáticas en la Universidad de Utah Valley, fue quien tenía el micrófono y le hacía preguntas al prominente influencer afín a Trump. Le acababa de preguntar por los datos de cuántas personas trans habían resultado ser responsables de tiroteos masivos. Justo en ese momento, un chasquido quebró el silencio del foro: un disparo había alcanzado a Kirk. En un vídeo publicado en redes sociales Kozak comparte sus impresiones tras el atentado que vivió en primera persona.

Kozak, con profunda sensibilidad, ha condenado enérgicamente la violencia como mecanismo de resolución. Igualmente, ha enfatizado el valor de la vida humana, recordando que Kirk dejaba atrás a una esposa y dos hijos, y compartiendo su propia perspectiva como padre. Su intervención ha mostrado una gran capacidad para distinguir entre desacuerdos ideológicos y respeto fundamental, puesto que si bien mantenía diferencias políticas significativas conKirk, Kozak ha insistido en reconocer su humanidad.

Un compromiso con la verdad

Previamente, Kozak había realizado un exhaustivo trabajo de investigación sobre tiroteos masivos en EE UU. Su análisis desafió narrativas simplistas, demostrando que las personas transgénero son notablemente no violentas. Con rigor matemático, descompuso conjuntos de datos para desenmascarar manipulaciones estadísticas con el objetivo de mostrar la importancia de una interpretación científica y objetiva de la información.

La organización Unfuck America Tour respondió al suceso con una declaración de condolencia. Condenaron la violencia política y suspendieron temporalmente todos los eventos programados, reconociendo el profundo impacto emocional del acontecimiento.