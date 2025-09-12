Hallan en estado crítico a la tiktoker Marian Izaguirre tras varios días desaparecida en México

La influencer mexicana Marian Izaguirre, de 23 años, fue finalmente localizada con vida en Morelia, México. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital de la Mujer, donde permanece en estado crítico.

Los cuerpos oficiales habían activado la Alerta Alba, un protocolo de búsqueda para mujeres en situación de riesgo, tras recibir informes de su desaparición en Uruapan. Según el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, podrían existir indicios de violencia intrafamiliar.

La influencer, que cuenta con alrededor de cuatro millones de seguidores en TikTok y más de 324.000 en Instagram, habría salido voluntariamente de su domicilio y se refugió en un hotel de Morelia.

Investigación en curso

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género coordina la investigación sobre la desaparición y el hallazgo de Marian Izaguirre. Se han activado todos los protocolos necesarios para proteger a la joven y garantizar su seguridad.

Las autoridades mexicanas confirmaron que la influencer habría salido de su domicilio en Uruapan y se refugió en un hotel de Morelia, donde fue finalmente localizada. La Alerta Alba permaneció activa durante los días de búsqueda.

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzano, detalló que la última ubicación conocida de Izaguirre fue en un vehículo rojo, modelo Kia Río, tras una presunta discusión con su madre. Hasta ahora, no se han identificado responsables directos.

La prioridad de las autoridades sigue siendo preservar la vida y la salud de la joven. Mientras tanto, los investigadores continúan recopilando información para esclarecer completamente los motivos de su desaparición y cualquier posible indicio de violencia intrafamiliar.

El caso ha generado gran preocupación entre sus seguidores y ha reabierto el debate sobre la efectividad de los protocolos de búsqueda y la protección de mujeres ante posibles situaciones de violencia familiar.