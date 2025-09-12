El portaaviones más moderno de China cruza el estrecho de Taiwán rumbo al mar de China Meridional

El Fujian, el tercer portaaviones de China y el más avanzado de su flota, navegó recientemente por el estrecho de Taiwán en dirección al mar de China Meridional para llevar a cabo pruebas científicas y entrenamientos, informó este viernes la Marina del país asiático en un comunicado.

El portavoz de la fuerza naval, el capitán Leng Guowei, aseguró que se trata de un "arreglo rutinario" dentro del proceso de construcción del buque y que "no está dirigido contra ningún objetivo específico".

Las maniobras forman parte de los ensayos previos a la entrada en servicio del Fujian, botado en 2022 y que comenzó sus pruebas de mar el año pasado.

Según el diario estatal Global Times, el Fujian es el primer portaaviones totalmente diseñado y construido en China y el primero de propulsión convencional en el mundo equipado con catapultas electromagnéticas, con un desplazamiento superior a las 80.000 toneladas.

El medio recordó que en 2019 el Shandong, el segundo portaaviones del país, también atravesó el estrecho de Taiwán en pruebas antes de su entrada en servicio ese mismo año.

El Ministerio de Defensa de Japón informó este jueves que el Fujian transitó acompañado por dos destructores de misiles tras pasar por el mar de China Oriental y dirigirse hacia aguas cercanas a Taiwán.

Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán señaló que estaba "siguiendo de cerca la situación" mediante métodos conjuntos de vigilancia y reconocimiento y que respondió "de forma adecuada".

China considera el estrecho de Taiwán parte de sus aguas territoriales, mientras que Taipéi, Washington y sus aliados lo califican de vía marítima internacional.

El tránsito de buques de guerra por la zona suele elevar la tensión entre ambas orillas en un contexto de creciente despliegue militar de Pekín en torno a la isla.

El mar de China Meridional, adonde se dirige el portaaviones, es otro foco de fricciones: Pekín reclama la mayor parte de ese espacio marítimo, en disputa también con países como Filipinas o Vietnam.