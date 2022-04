La angustiosa petición “urgente” de Valérie Pécresse tras la decepción en las elecciones de Francia

Macron y Le Pen se verán las caras en la segunda vuelta de las elecciones en Francia el próximo 24 de abril tras ser las dos listas más votadas. La repetición del escenario de 2017 fue la noticia de la noche, pero también, lo fueron los perdedores. A raíz de que Mélenchon y Zemmour quedaron “decepcionados” con los resultados, Hidalgo y Pécresse, del Partido Socialista y Los Republicanos respectivamente, cosecharon los peores resultados de la historia de sus formaciones, y además, tras lograr menos de un cinco por ciento, no podrán cubrir el total de gastos de sus campañas.

Tras ello, la conservadora Valérie Pécresse, ha pedido “ayuda de emergencia” a los franceses. Tras el 100% de los votos escrutados, su partido consiguió solo un 4,73%, y ahora ha lamentado que su campaña electoral es “crítica”. “No hemos llegado al 5 por ciento previsto para poder recuperar el dinero invertido”, explica lo que les permitirá “obtener 7 millones de euros del Estado, pero ahora falta ese reembolso para completar el presupuesto de campaña”.

“Personalmente me he endeudado con una suma de 5 millones de euros”, ha dicho, según informaciones del diario ‘Liberation’. A pesar de su probada experiencia política, la aspirante de Los Republicanos, que estaba relegada a la quinta posición en los sondeos, no convence ni a los votantes de su natal Neuilly sur Seine.

Así, ha hecho un llamamiento a nivel nacional para obtener donaciones de “todos aquellos que le dieron el voto” y de “aquellos que están apegados al pluralismo político”. En este sentido, ha dado como fecha límite el 15 de mayo para completar la financiación. “Se trata de la supervivencia de los republicanos”, ha aseverado.

La abstención de la primera vuelta ha sido la más alta desde 2002. La capacidad de los dos candidatos para movilizar a los electores que no les han votado (o que detestan al rival) será un factor decisivo. Asimismo, las consignas de voto, o la ausencia de ellas, que han dado a sus seguidores los candidatos derrotados (desde la extrema derecha a la extrema izquierda) pueden incidir en el resultado de la segunda vuelta.

El derrumbe es evidente e incluso su ciudad natal se da cuenta. Los militantes del partido intentan en vano repartir octavillas con el programa de la candidata y obtienen un «no» como respuesta.