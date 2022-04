“Una victoria de Le Pen provocaría una desestabilización en la Unión Europea”

En apenas unas horas, Francia votará al que será su presidente para los próximos cinco años. Los protagonistas son los mismos que en la pasada convocatoria en 2017: el actual presidente de la República, Emmanuel Macron, y la líder ultraderechista, Marine Le Pen. Mientras los políticos de izquierdas de toda Europa han instado a los franceses a votar a Macron, la abstención o el auge de los extremos en el país dan a Le Pen más posibilidades que en los últimos comicios de llegar al Eliseo.

El experto Nicolas Lebourg analiza para LA RAZÓN los posibles escenarios de la segunda vuelta de las elecciones de Francia

¿Ha cambiado algo tras el cara a cara entre Macron y Le Pen en el debate presidencial?

El debate mostró que, en todos los aspectos técnicos, Marine Le Pen se mantuvo insustancial e imprecisa. La candidata siguió manejando su discurso con un eje social para atraer el voto del electorado de Jean-Luc Mélenchon, pero al final lanzó un mensaje directo a su base de votantes. Esto lo vimos en el debate sobre el velo musulmán. Durante los últimos días parecía haber dado marcha atrás de forma muy vaga a su plan para prohibir el velo. Sin embargo, durante el debate presidencial vimos que Le Pen volvía a su proyecto inicial, totalmente asumido, de prohibir llevar el velo en Francia. En resumen, los dos candidatos se ajustaron en el debate a sus defectos, Macron, seguro de sí mismo y altivo; Le Pen, sin estar a la altura y demasiado radical.

Macron es un presidente muy odiado. ¿Muchos votantes de Melenchon apoyarán a Le Pen el domingo?

En las encuestas de opinión vemos un reflujo: cada vez menos votantes melenchonistas hablan de votar a Le Pen. Hay una desconexión de la cultura tradicional de las izquierdas francesas para bloquear a la extrema derecha, así que seguramente habrá muchos más votos en blanco que en la segunda vuelta de otras elecciones presidenciales, pero no estamos ante una transferencia de votos importante de la izquierda a la derecha extrema.

¿Es posible que exista un gran voto oculto para Le Pen?

No, ese voto existía pero ha desaparecido. Por otro lado, existen votos que se han abstenido en la primera vuelta, cuyas características (regiones, edad, profesiones, etc.) concuerdan bien con el voto lepenista. Pero para movilizarlos en masa habría tenido que ofrecer en el debate presidencial televisivo con Macron una gran actuación, y no fue así.

¿Sería un huracán político si gana Le Pen? ¿Cómo cambiarían Francia y la UE con un presidente de extrema derecha en Francia?

La UE y la ONU, donde Francia tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, tendrían que enfrentarse a una presidenta que ella misma ha explicado y escrito muchas veces que considera que los organismos internacionales son ilegítimos frente a la soberanía nacional y que quiere cambiar, la Constitución francesa para invertir la regla de prioridad entre el derecho europeo y el derecho francés. También sería la primera presidenta en rechazar la idea misma de que existe en Europa una pareja franco-alemana que debe ponerse de acuerdo para permitir la estabilidad de la UE. La desestabilización sería masiva.

Nicolas Lebourg, historiador francés experto en movimientos de extrema derecha en Europa