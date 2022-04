“La economía y la seguridad son lo que motiva a los votantes franceses”

¿Cuáles serán las claves de la segunda vuelta: la economía, Ucrania, la batalla ideológica y los riesgos de la extrema derecha?

La economía y la seguridad son lo que motiva principalmente a los votantes franceses. Los acontecimientos internacionales, como la guerra de Ucrania, no determinarán el resultado de la segunda vuelta. La campaña de Marine Le Pen en los últimos meses enfatizó un mensaje suave de seguridad y el impacto de la inflación y la disminución del poder adquisitivo. Esta campaña ha sido muy eficaz y ha ayudado a centrar a los votantes en los asuntos económicos cotidianos.

¿Cree que Le Pen tiene más fácil o más difícil la victoria sobre Macron?

Las posibilidades de ganar de Le Pen han mejorado en 2022, aunque la victoria está lejos de ser segura. Ahora parece una figura más convencional y su mensaje se ha trasladado a la corriente principal francesa. El centro derecha se tambalea y la izquierda está irremediablemente fracturada. Esto hace que la segunda vuelta sea muy fluida. Es difícil predecir con tanta claridad qué opciones tomarán los votantes. Las viejas reglas han sido tiradas por la ventana. Le Pen podría beneficiarse de este declive en el apoyo a los principales partidos que alguna vez dominaron en la era de la posguerra.

¿Cuáles son los puntos débiles de Macron y de Le Pen?

Macron nunca ha podido deshacerse de su reputación de ser el presidente de los ricos. Esto lo ha perseguido desde su elección en 2017, y en cinco años de Gobierno no ha logrado sacudirse esa imagen. Una investigación reciente sobre el gasto excesivo en consultores privados no lo ayuda. Le Pen se ve obstaculizada por un partido en bancarrota financiera. Históricamente se posicionó simbólicamente como el voto de protesta. Muchos nunca se han tomado en serio que un líder de extrema derecha tenga las credenciales para dirigir el Gobierno francés. Todavía no está claro si los votantes realmente creen que Le Pen tenga la experiencia y los conocimientos para dirigir una economía mundial importante. La mayoría de los ciudadanos apoya la pertenencia a la UE. Si bien ya no realiza una campaña contra la UE, muchos todavía sospechan de su punto de vista antieuropeo.

¿Cómo se repartirán los votos en la segunda vuelta? ¿Habrá votantes de Mélenchon que elegirán a Le Pen?

Mélenchon se ha descrito a sí mismo como un líder de extrema izquierda. Mientras él y Le Pen luchan por el voto de la clase trabajadora, él ha sido muy claro en su mensaje contra el racismo. A muchos de sus votantes les repugnaría demasiado el flagrante racismo de RN y se mostrarían reacios a votar por Le Pen.