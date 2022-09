“Hay una posibilidad del 50% de que Rusia utilice armas nucleares en el Donbás tras las consultas”

¿Qué puede cambiar sobre el terreno la celebración de los referéndums de anexión a Rusia en el Este?

Para Ucrania los referéndums que se celebran en las cuatro provincias del Este no cambian nada el curso de los acontecimientos. La estrategia de las consultas era ya conocida. Debían celebrarse en septiembre pero se retrasaron debido a la contraofensiva exitosa de las tropas ucranianas en Jersón y Jarkiv. Putin con estos referéndums trata de mostrar un éxito político para los rusos después de las pérdidas sobre el terreno. Pero las fuerzas ucranianas siguen con su contraofensiva en el Donbás. Putin no va a atemorizar al Gobierno ucraniano ni a la población ucraniana con su amenaza nuclear.

¿Es creíble la amenaza nuclear de Putin?

Sí. Creo que hay una probabilidad del 50% de que Rusia utilice armas nucleares tácticas en los territorios ucranianos si después de los referéndums de anexión las fuerzas de Kyiv tratan de reconquistar esos terrenos. De acuerdo con la doctrina nuclear rusa. También si sigue la contraofensiva ucraniana exitosa en el Este, el presidente ruso se puede ver tentado de utilizar estas armas para doblegar a los ucranianos y cambiar el curso de la guerra. De los siete meses que llevamos de guerra, este es el momento más alto de riesgo de uso de armamento nuclear por parte de Rusia. Por eso Occidente debe decir claramente cuáles serán las consecuencias a las que se enfrentará Putin si opta por esta opción.

¿Puede la movilización de los reservistas rusos permitir a Moscú recuperar la iniciativa en la guerra?

En el corto plazo no va a cambiar las dinámicas de la guerra porque primero tienen que reclutarlos, luego entrenarlos y equiparlos y eso lleva tiempo. Los expertos estiman que se necesitan entre un mes o dos meses para tenerlos listos para la lucha. No movilizarán a todos los 300.000, primero a miles. Muchos de los reservistas no tienen motivaciones ni están cualificados. Ucrania ha conseguido movilizar en estos meses a un millón de hombres y ya han sido entrenados en distintos países europeos como Reino Unido o España. En los próximos meses hasta el invierno habrá operaciones en curso pero no habrá cambios significativos. Los movilizados rusos probablemente estarán listos para primavera. El objetivo será ocupar las cuatro provincias que pronto se declararán parte del territorio ruso.

Con la movilización de reservistas después de haber asegurado a su población que la “operación especial” se llevaría a cabo sólo con los soldados profesionales, ¿muestra Putin su debilidad?

Finalmente el presidente ruso ha tenido que reconocer que con las fuerzas desplegadas en este momento en Ucrania no puede obtener los objetivos que se había marcado. Ha admitido oficialmente este fracaso y por eso ha llamado a la movilización. La amenaza del despliegue de armas nucleares también demuestra que es un líder que se siente en una posición de debilidad por eso debe lanzar el órdago.

¿Debe Occidente seguir armando a Ucrania?

Frente a la amenaza atómica de Putin, las potencias nucleares que han firmado el memorándum de Bucarest, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y que se han comprometido con la defensa de la integridad territorial de Ucrania, deben declarar públicamente que habrá serias consecuencias para Rusia si aprieta ese botón. La utilización por parte de Putin de armas nucleares tácticas supondría el fin del orden mundial actual y de los tratados de no proliferación nuclear. Otros países se dispondrán a fabricar sus propias armas nucleares. A nivel diplomático, Estados Unidos y China deben negociar cómo se impide que se vuelva a utilizar el arma nuclear por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Ucrania tiene ahora dos meses hasta los nuevos despliegues de tropas para tratar de avanzar sobre el terreno. Por lo tanto necesita misiles de largo alcance para seguir liberando nuestros territorios.

¿Deben los países europeos acoger a los rusos que huyen de la movilización forzosa?

En Rusia hay una parte de su población que está en contra de esta guerra de Putin incluso desde 2014 con la anexión de Crimea. Creo que estas personas deben ser acogidas. Sin embargo, aquellos que han estado apoyando la campaña militar de Putin pero ahora que ven que puede afectarles directamente y tratan de escapar no deberían ser aceptados en los Estados miembros europeos.