Un miembro de la Duma rusa propone no atacar Ucrania con el arma atómica, sino Alemania e Inglaterra

El miembro de la Duma rusa, Andrey Gurulev, ha propuesto, en una entrevista realizada porla televisión estatal Russia-1. que Moscú no debería lanzar un ataque nuclear contra Ucrania porque “todavía tenemos que vivir allí”. Lo que tendría que hacer, esatacar a Alemania y Gran Bretaña con armas nucleares. Aseguró que sería inútil que la OTAN invocara el Artículo 5, como ha dicho el presidente estadounidense Biden, si “Rusia convierte a las Islas Británicas en un “terreno baldío marciano” en tres minutos”.

Además, dijo que su país no debería preocuparse por las represalias de la OTAN y que sólo un ataque ofensivo puede garantizar la victoria rusa.

Entre otras cosas, señaló:

--“Los analistas de los EE. UU. no son malos, ¿verdad? Esencialmente, ¿qué están diciendo? Que usaremos armas nucleares en Ucrania. Bueno, podemos usarlas, pero no en Ucrania. Todavía tenemos que vivir Y de esto hay que hablar hoy, para que el alemán Bürger satisfecho y bien alimentado, al que ya se le empieza a congelar el culo, en este invierno que se avecina...

--Deben entender claramente que si los centros de toma de decisiones son atacados... ¿Y qué es este centro de toma de decisiones? ¿Berlín? ¿Correcto? ¿No es ese el principal? Esto no solo hará que su casa se congele, pero traerá caos total y desorganización en todo el país, causando esencialmente su desaparición.

--”Cuando Biden diga que habrá una reacción, ‘Tenemos el Artículo 5...’ Bueno, si las Islas Británicas pueden convertirse en un páramo marciano en tres minutos con armas operativas tácticas que no tienen capacidades estratégicas atractivas, entonces, por supuesto, puedes implementar el Artículo 5, pero ¿para quién? ¿Para un estado inexistente que se ha convertido en un desierto marciano? No tomarán represalias con nada. Y no hay que tener miedo de eso.

--”Si comparamos el potencial de combate de Rusia y la OTAN, el potencial militar de la OTAN es tres veces mayor. Con este potencial, podemos defendernos con confianza. Pero no podemos atacar. Solo una ofensiva en el campo de batalla puede darnos la victoria.

--”Y en caso de que, Dios no lo quiera, si las tropas de la OTAN llegan allí... Debemos hablar de esto. Dios no lo quiera, ellos llegarán allí. Entonces esta opción debe ser considerada. No debemos tener miedo ni vergüenza, la OTAN deberían saberlo. Deberían aprender esto bien, sentarse con el rabo entre las piernas y seguir ladrando.