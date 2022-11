“Incidentes como el de Polonia pueden repetirse mientras Putin mantenga su guerra en Ucrania”

La OTAN y Polonia han descartado un acto deliberado por parte de Rusia y atribuyen a las defensas antiaéreas ucranianas el impacto de dos misiles en la frontera polaca. ¿Está despejado el temor a una escalada?

No creo que vayamos a ver una escalada. La OTAN y Polonia están trabajando para conocer lo que ha ocurrido y los líderes internacionales han pedido más información antes de establecer conclusiones precipitadas. La OTAN atribuye el accidente a un sistema antiaéreo ucraniano tratando de interceptar un misil ruso. Rusia bombardeó una estación eléctrica fronteriza con Polonia por lo que el incidente es una consecuencia directa de la ofensiva militar de gran escala que ha emprendido Rusia contra Ucrania. La culpa no es de Ucrania sino de Rusia por lo lejos que ha llegado en la guerra, aunque no sea un misil de crucero ruso el que haya impactado sino un misil defensivo ucraniano.

El incidente en Polonia pone de manifiesto el alto riesgo de una escalada con consecuencias imprevisibles del conflicto en Ucrania. ¿Qué posibilidades hay en estos momentos de que la guerra derive en un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN?

Incidentes como el de Polonia pueden ser recurrentes en medio este escenario de combates intensos y bombardeos masivos por parte de las fuerzas rusas en Ucrania. En estos meses, Rusia habría lanzado más de 900 misiles contra objetivos militares y civiles en Ucrania. Desde el inicio de la guerra estos ataques de artillería de largo alcance se han intensificado. Los sistemas de defensa antiaéreos que Occidente ha suministrado a Ucrania han permitido interceptar muchos de estos misiles. Entre el 70 y el 80% de los misiles que lanzó el martes Rusia contra Ucrania fueron neutralizados lo que supone un éxito enorme para el Ejército ucraniano.

La OTAN no tiene previsto de momento ordenar un refuerzo adicional en el flanco oriental por este incidente. ¿Está de acuerdo?

Como consecuencia del éxito de las fuerzas ucranianas a la hora de interceptar los misiles rusos es posible que no veamos un refuerzo del flanco oriental de la OTAN excepto quizás un impulso del sistema antiaéreo. Los socios occidentales ya han anunciado el envío de aviones de combate a Polonia para prevenir incidentes como el del martes. La OTAN quiere presentarse ante Rusia como un frente unido. También veremos cómo se aceleran las discusiones para ver la mejor manera de seguir respaldando a Ucrania en su defensa contra Rusia. Tras el éxito reciente de la reconquista de Jersón es muy posible que veamos nuevos envíos de armamento y otro tipo de equipamiento militar. Incluso veremos cómo se envían sistemas antiaéreos para que Ucrania pueda defender mejor los cielos. La idea es que Ucrania pueda seguir con su avance sobre el terreno.

El miedo a una escalada ha permitido una condena mayoritaria de la guerra en el G-20. ¿Rusia está más aislada?

El G-20 ha mostrado a una Rusia más aislada. El mismo Putin no ha acudido a la cita, fue reemplazado por Sergei Lavrov que se marchó antes de que terminara la cumbre. Indonesia, el país anfitrión en esta cumbre, ha presionado para obtener esta declaración de condena a la guerra en contra del criterio de Rusia, que no quería ninguna mención y que intentó rebajar los términos del texto. En las conclusiones hay una referencia expresa a la resolución de Naciones Unidas que condena la invasión rusa, por tanto, en términos diplomáticos incluso dentro de los países del G-20, Moscú está más sola. No obstante, esta circunstancia no va a tener ningún impacto en la guerra, aunque sí limita el margen de maniobra de Rusia.

¿Es naïf pensar que China o India van a presionar a Rusia para poner fin a la guerra?

Efectivamente no iría tan lejos. Rusia está más aislada pero eso no significa que los países del G-20 vayan a aumentar la presión sobre Moscú para que repliegue sus fuerzas de Ucrania. China o India pueden en algún momento retirar parte de su apoyo económico que le ha permitido a Rusia sobrevivir a las sanciones occidentales; pero no estamos en este punto tampoco. La guerra, por lo tanto, se va a prolongar durante el invierno. En primavera es posible que veamos una renovación de los combates. Y dependerá de los avances o no que se hayan producido sobre el terreno y de cómo se hayan desarrollado las otras dimensiones del conflicto lo que determinará los próximos pasos.