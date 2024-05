La CDU de Merz augura un cambio de ciclo en Alemania

Todo apunta a que el partido de la ex canciller Angela Merkel, la CDU, volverá a gobernar Alemania en las próximas elecciones. Su actual líder, Friedrich Merz, mostró seguridad este lunes en el congreso de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Los delegados lo reeligieron con un 90% de los votos. Merz, que es el líder de la oposición, criticó al Gobierno de coalición del canciller Olaf Scholz: «Cuatro años son suficientes y cada día que pasa es uno que sobra ya que con este gobierno tenemos un teatro que el día que acabe será un buen día para Alemania». Merz sabe que las encuestas le dan alrededor del 30%, con una tendencia ascendente.

El programa de principios que la convención de la CDU quiere aprobar hoy en Berlín se promulgó el pasado enero y busca suponer una renovación ideológica del partido. Según el secretario general de la formación, Carsten Linnemann, tal como asegura la web del partido, dicho programa se resume en la frase: «¡La CDU ha vuelto!». El título del documento de 70 páginas es «Vivir en libertad. Llevar a Alemania hacia un futuro seguro». Y es el cuarto programa básico que adopta el partido, después de los de 1978, 1994 y 2007. En el centro de esta guía para los próximos años de la CDU se encuentran dos cuestiones fundamentales: la libertad como condición para una sociedad pacífica y la prosperidad del país basada en la industria. «No solo en Alemania, sino también en la Unión Europea, la CDU será la fuerza impulsora que asegurará la viabilidad de la Unión para el futuro», escriben. En una Europa «que no solo sea competitiva, sino también segura, defensiva y soberana».

La CDU destaca en su programa los objetivos climáticos de París y asegura que «son nuestra guía». El partido quiere «ser un motor para la protección del clima y un modelo a seguir para otros» en ese ámbito. Aseguran que saben que «la protección del clima solo puede tener éxito en un contexto global», pero reconocen «nuestra responsabilidad legal internacional hacia las regiones más afectadas por el cambio climático». Asimismo promete «mantener nuestras promesas de financiamiento climático global y de responsabilidad en la cooperación internacional». Es posible que este punto sea discutido y enmendado este martes. Asimismo asegura el documento que el partido «quiere recuperar el control sobre la migración» para no sobrecargar la capacidad de integración de Alemania, «al mismo tiempo que cumpla con nuestra responsabilidad humanitaria». En ese sentido quieren «un cambio fundamental en la ley de asilo europea», que no lo escriben, pero se refiere en líneas generales al reparto de refugiados que Alemania trata de impulsar sin éxito desde hace décadas. En cuanto a la política exterior y de defensa, mientras afirma el compromiso con la OTAN y la UE menciona tanto a Rusia como a China en los siguientes términos: "Alemania debe volverse más independiente de los estados autocráticos". El partido observa con preocupación que, especialmente China, se está alejando cada vez más de nosotros y actúa como un rival sistémico".

Respaldo sin fisuras a Ucrania

Con respecto a Rusia el líder de la CDU, Friedrich Merz, asegura que el país , que «lleva a cabo una guerra de agresión criminal y cuestiona violentamente el orden de paz europeo y la integridad de las naciones soberanas, no puede ser nuestro socio». Ello no cambiará hasta que Rusia acepte «plenamente el derecho a la existencia de sus estados vecinos; hasta entonces, la seguridad europea solo puede organizarse contra Rusia». Y deja escrito en dicho documento fundamental y no coyuntural que Ucrania «debe seguir recibiendo el apoyo integral de Alemania y las democracias libres occidentales en su lucha por su libertad e integridad territorial. Esto también se aplica a su camino hacia la membresía en la UE y la OTAN».