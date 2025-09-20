Un ciberataque afecta a varios aeropuertos europeos como Bruselas, Heathrow y Berlín

El aeropuerto de Bruselas ha informado de que su proveedor de servicios de facturación y embarque se ha visto afectado por un ciberataque esta noche y ha asegurado que el suceso también ha afectado a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles. Posteriormente, el aeropuerto de Berlín y el de Heathrow, en Reino Unido, también han reportado incidencias.

El incidente ha obligado a que las operaciones de 'check-in' y embarque se hayan tenido que hacer de manera manual, lo que ha provocado un "gran impacto" en el calendario de vuelos que "lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos", según ha informado en un comunicado la entidad aeroportuaria belga, que aconseja a los pasajeros que viajen este sábado, que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto.

"Debido a un problema técnico en un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, se están produciendo tiempos de espera más largos en el check-in. Estamos trabajando para encontrar una solución rápida", ha informado el aeropuerto de Berlín a través de un comunicado en su página web.

Por su parte, Heathrow también ha informado de la incidencia en el proveedor de sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas, Collins Aerospace, y ha pedido disculpas a los pasajeros por los posibles retrasos. "Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar", ha publicado en su perfil de X el aeropuerto británico.