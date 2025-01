Este país de Europa prohíbe por ley "izar la bandera de España" a partir de este 2025

Con la llegada de 2025, muchas son las normativas que entran en vigor en nuestro país, como la subida de impuestos o la finalización de ciertas medidas contra la crisis económica actual. También en otras naciones del mundo, a partir del 1 de enero comienzan a surtir efecto dichas leyes tanto nacional como otras que guardan relación con la comunidad internacional. De hecho, en un país de Europa, comienza a ser efectiva una ley que prohíbe izar la bandera de España: Dinamarca.

No es nada personal, pues la nueva normativa danesa también afecta a otros países del mundo. Un símbolo habitual en muchas ciudades y cuyo despliegue refleja el sentimiento nacionalista de los distintos estados del planeta. Asimismo. es común ver el izaje de banderas extranjeras, pero a partir de este año, el Parlamento danés ha decidido que solo se pueda izar su bandera nacional, también conocida como "Dannebrog", tal y como se aprobó hace unas semanas. Y por tanto, prohíbe la mayor parte de las banderas extranjeras.

El propio Ministerio de Justicia danés confirmó esta decisión, que entra en vigor con el nuevo año y restaura así una norma centenaria, derogada en 2023 por el Tribunal Supremo del país. "La bandera danesa es el símbolo nacional más importante que tenemos en Dinamarca. Es un símbolo que une a los daneses como pueblo, y debería tener un estatus muy especial en Dinamarca", explica en un comunicado recogido por el medio danés "The Local".

Según explica el tabloide, podría haber algunas excepciones, como es el caso Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Islandia, Groenlandia o las islas Feroe. También se permitirá el uso de banderas que representan a organismos internacionales, como la Unión Europea o las Naciones Unidas, e incluso circunstancias excepciones como es el caso de la bandera ucraniana (por la invasión rusa a Ucrania). En el resto de casos, la ley prohibirá alzar prácticamente todas las banderas de países extranjeros en un mástil.

Asimismo, tal y como recoge la normativa, esta no aplica solo a países, sino también a banderas regionales de otras naciones. De este modo, no se podrá enargolar en un asta banderas de estados americanos, la bandera de Cataluña o la bandera del Tíbet" u otros emblemas que puedan "equiparse con las banderas nacionales o regionales de otros países por ejemplo, la bandera palestina".

Si bien el desconocimiento de las normas no exime de su incumplimiento, las autoridades daneses advierten que no cumplir con la nueva ley podría llevar multas. No obstante, embajadas y consulados sí están exentos de esta ley, mientras que otra excepción importante es la bandera LGTBIQ+, que continuará siendo permitida en actos y espacios públicos.

No es un caso único en el mundo, pues algunos países tienen normativas similares, aunque no tan drásticas. Por ejemplo, en China es ilegal poseer o exhibir la bandera tibetana, así como exhibir la bandera de la ROC (la bandera utilizada por China antes de 1949 y todavía utilizada por Taiwán) en el gigante asiático sin justificación podría considerarse una declaración política sobre la independencia de Taipéi.

También hay casos en los que se prohíben algunos de estos símbolos que identifican tiempos pasados, como la bandera "Oranje Blanje Blou" en Sudáfrica. (Antigua bandera de este país africano) o la "blanco-rojo-blanco" en Rusia y Bielorrusia.