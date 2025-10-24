La explosión de una granada en un andén de tren en Ucrania mata a cuatro personas y hiere a otras 12

Cuatro personas murieron y al menos doce resultaron heridas este viernes tras la detonación de una granada en el andén de la estación ferroviaria de Ovruch, en la región de Zhytomyr, al norte de Ucrania. Según la Policía Nacional ucraniana, el incidente ocurrió hacia las 10:50 de la mañana, cuando agentes de la Guardia de Fronteras realizaban controles de documentación a los pasajeros de un tren diésel. En ese momento, un hombre de 23 años sacó un artefacto explosivo y lo activó en el andén.

El autor de la detonación, identificado como residente de Járkov, murió en el acto. Entre las víctimas mortales se encuentran además dos hombres adultos y una mujer. Según el medio ucraniano LIGA.net, la policía confirmó que el atacante estaba entre los fallecidos y que la explosión se produjo durante la revisión de documentos, lo que generó escenas de pánico entre los pasajeros presentes en la estación.

Los servicios de emergencia evacuaron a los doce heridos, varios de ellos en estado grave, hacia hospitales de Zhytomyr. Según el gobernador regional, se desplegaron equipos médicos y psicólogos para atender tanto a las víctimas como a los testigos del suceso. El tráfico ferroviario en la estación quedó interrumpido durante varias horas mientras se aseguraba la zona.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las motivaciones del individuo. Según LIGA.net, no se han encontrado vínculos inmediatos con grupos armados ni con actividades terroristas organizadas. Las autoridades analizan los antecedentes del atacante y el origen del explosivo, en un contexto en el que la circulación ilegal de armas y granadas sigue siendo un problema en varias regiones del país.

En los últimos años, Ucrania ha registrado varios episodios aislados de explosiones con granadas en espacios públicos. Según datos oficiales, desde 2022 se han decomisado miles de granadas y proyectiles en controles policiales. Estos incidentes suelen estar relacionados con la disponibilidad de armamento procedente del frente oriental.