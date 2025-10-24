Un ataque con drones deja cinco heridos en la región de Moscú

Cinco personas resultaron heridas en la madrugada del 24 de octubre tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio residencial en Krasnogorsk, en la región de Moscú. Según informó el funcionario local Dmitri Volkov a través de Telegram, “un dron enemigo impactó un edificio residencial durante la noche”, añadiendo que el ataque tuvo como objetivo la planta 14 del edificio. Entre los heridos se encuentran cuatro adultos y un niño, todos trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

También a través de Telegram, el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, confirmó que “un dron entró en un apartamento en el piso 14”, publicando una foto del apartamento con ventanas rotas, paredes deformadas y muebles destrozados. El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que, además del dron que alcanzó el edificio en Krasnogorsk, se neutralizaron un total de 111 drones ucranianos en diferentes regiones del país durante la misma noche. Según la nota oficial, la mayoría fueron derribados por sistemas de defensa aérea en las regiones de Briansk, Kaluga y Tver.

El impacto provocó un incendio en varios pisos del edificio, que fue sofocado por los bomberos locales tras varias horas de trabajo. Las autoridades municipales informaron de daños estructurales en al menos diez apartamentos y en varios vehículos estacionados en las inmediaciones.

Este ataque ejemplifica el reciente aumento de las operaciones con drones en ambos bandos. Según la agencia Reuters, Moscú ha denunciado en octubre varios intentos de incursión aérea ucraniana contra instalaciones militares y energéticas, mientras que Kiev acusa a Rusia de intensificar los bombardeos con drones Shahed de fabricación iraní contra ciudades ucranianas.

La Fiscalía rusa abrió una investigación por “ataque terrorista” en relación con el incidente. Según la legislación rusa, este tipo de delitos puede conllevar penas de hasta cadena perpetua. Las autoridades no han precisado si se reforzarán las medidas de seguridad aérea en la capital tras el ataque.