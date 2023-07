Kitzbühel: así es la lujosa villa donde pasa las vacaciones la hija de Putin en los Alpes austríacos

Detrás de una verja de madera y un alto seto de abetos, una casa de dos plantas ubicada en una calle tranquila se integra fácilmente en la exclusiva ciudad austriaca de esquí de Kitzbühel. Pero los lugareños dicen que esta típica vivienda de estilo tirolés ha recibido visitas de alto nivel: Maria Vorontsova, la hija mayor del presidente ruso Vladimir Putin, su expareja y posiblemente el propio Putin.

Periodistas de varios medios, socios en este proyecto del consorcio periodístico OCCRP, visitaron Kitzbühel el pasado mes de mayo y hablaron con varios residentes. Media docena de ellos aseguraron que habían oído que la familia Putin frecuentaba la casa. Dos dijeron haber visto al propio mandatario ruso por allí.

"Probablemente eran los mejores vecinos que uno podría desear", indicó una persona que conoce bien esta zona de los Alpes austríacos. "Eran tranquilos y uno se sentía más seguro que nunca", agregó.

Al parecer la casa había sido comprada por una empresa offshore utilizando un préstamo oculto de Arkady Rotenberg, un amigo de la infancia de Putin que fue sancionado por Estados Unidos y la UE en 2014 tras la anexión rusa de Crimea. Dichos documentos forman parte de los Archivos Rotenberg, una filtración de más de 50.000 documentos que IStories y OCCRP compartieron con otros 15 medios.

Villa Kitzbühel La Razón

"Es bien sabido que los oligarcas cercanos al Kremlin, como los amigos de la infancia de Putin, los Rotenberg, que hicieron sus fortunas con contratos estatales, devuelven el favor patrocinando una vida de lujo para la familia Putin", sostiene Florian Horcicka, escritor y experto en dinero sucio en Austria.

El chalet pertenece a una empresa chipriota llamada Wayblue Investments Limited, que la compró por 10,8 millones de euros en enero de 2013. Quién es el propietario de Wayblue es un misterio: en la filtración no se nombra a ningún beneficiario real, y los documentos del registro chipriota desde 2015 mencionan a una empresa llamada Velidom Ltd. como su único accionista. No está claro quién se esconde detrás de Velidom.

Al ser contactadas por los medios, las autoridades austriacas indicaron que el año pasado habían investigado la propiedad de la casa, pero no pudieron avanzar en sus pesquisas. "La sospecha de que esta propiedad está en posesión de una persona sancionada no ha podido ser corroborada hasta la fecha", señaló Harald Sörös, portavoz del Ministerio del Interior.

"En caso de que se encuentren nuevas pruebas, presentaremos un informe a las autoridades competentes", concluyó. Por su parte, Arkady Rotenberg no respondió a las preguntas de los periodistas.

Los periodistas obtuvieron documentos de propiedad de Países Bajos y registros de sociedades chipriotas que sugieren que los residentes de Kitzbühel tienen razón al creer que la casa era propiedad de la hija mayor de Putin y de Jorrit Faassen, un holandés que según diversas informaciones fue su pareja sentimental.

Otros documentos que forman parte de la filtración revelan los cuidadosos métodos utilizados para ocultar la compra. Los correos electrónicos muestran un plan para canalizar el dinero a través de un préstamo de un banco letón propiedad de Arkady Rotenberg y su hermano Boris a través de su empresa chipriota, Olpon Investments Limited.

Mientras que la compra de Kitzbühel puede haber sido intencionadamente enrevesada, otra operación inmobiliaria a 760 kilómetros al noroeste creó un rastro documental que conducía a Faassen, supuestamente la antigua pareja sentimental de la hija de Putin, Vorontsova.